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ثقافة ومجتمع

استنفار للقبض على الذكر الذي اعتدى على امرأة بمكة

أريبيان بزنس
السبت، 15 إبريل 2017
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استنفار للقبض على الذكر الذي اعتدى على امرأة بمكة

(أريبيان بزنس) -وجه الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود أمير مكة المكرمة، مساء أمس الجمعة، شرطة المنطقة بسرعة القبض على المعتدي على امرأة في مكة وإحالته للجهات المختصة لتطبيق الأنظمة بحقه.

 

وجاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شخصاً يعتدي على امرأة في مكان عام يقول مصوره إنه في مكة المكرمة.

 

وبعد انتشار وسم (#ذكر_يعتدي_علي_امراه_بمكه) بشكل جنوني على موقع تويتر، أمس الجمعة، انتقد العديد من المغردين ما قام به الشاب -الذي يبدو سعودياً- بغض النظر عن الأسباب الخلاف التي دفعته إلى فعلته.

 

ويتوقع محرر أريبيان بزنس للشأن السعودي أن يتم القبض على الشاب الذي يظهر في الفيديو في وقت قياسي بالقياس مع حالات مشابهة.

 

 

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