Arabian business
ثقافة ومجتمع

ذكر يعتدي علي امرأة بمكة يغزو الترند السعودي

أريبيان بزنس
الجمعة، 14 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
ذكر يعتدي علي امرأة بمكة يغزو الترند السعودي

أثار مقطع فيديو تم تداوله اليوم الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة في السعودية بعد أن ظهر فيه شاب يقوم بالاعتداء على امرأة في مكان عام يقول مصوره إنه في مكة المكرمة.

 

ويظهر مقطع الفيديو -الذي تم تداوله بشكل جنوني- شاباً يتحدث مع امرأة منقبة في شارع عام تظهر فيه سيارات ومارة، قبل أن يقوم بصفعها، لترد عليه هي الأخرى بصفعه، فينهال عليها بالضرب.

 

ويقول مدونون سعوديون إن الحادثة وقعت يوم أمس الخميس في إحدى مناطق مكة المكرمة، لكن من الصعب التأكد من صحة كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتصدر الوسم (#ذكر_يعتدي_علي_امراه_بمكه) الترند السعودي خلال وقت قصير من نشره بسبب التفاعل الكبير معه من قبل المغردين السعوديين المطالبين بالقبض على الشاب ومعاقبته.

 

ولم تعلق شرطة مكة على مقطع الفيديو لحد الآن لتأكد أو تنفي الحادثة، وما إذا كان طرفا المضاربة سعوديين.

 

ومن المتوقع أن تصدر شرطة العاصمة المقدسة بياناً توضح فيه ملابسات الفيديو.

 

لمشاهدة مقطع الفيديو يرجى الضغط هنا

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

ما هي المهن الجديدة التي بات السعوديون يمارسونها أخيراً؟

فيديو: مواطن سعودي يطلب من الملك سلمان السلام عليه في مهرجان

الإطاحة بطبيب أقام علاقات محرمة مع ممرضات ومراجعات سعوديات

فصل أميرة سعودية من منصب رئيس تحرير مجلة الأزياء الأشهر في العالم﻿

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

فيديو: مواطن سعودي يطلب من الملك سلمان السلام عليه في مهرجان

حظر بيع الحيوانات المفترسة في دبي يوليو القادم

السعودية: بدء حصر تركة زوج الأرملة السورية تمهيداً لتسليمها 67 مليوناً

العثور على أول قاضية أميركية مسلمة غارقة في نهر هدسون

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بالصور : شاهد كيف أخرجت الأزمة السورية الدبلوماسيين عن دبلوماسيتهم؟

تذوق: مطعم كاسا ميا الإيطالي في فندق لوميريديان دبي

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »