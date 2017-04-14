ذكر يعتدي علي امرأة بمكة يغزو الترند السعودي

أثار مقطع فيديو تم تداوله اليوم الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة في السعودية بعد أن ظهر فيه شاب يقوم بالاعتداء على امرأة في مكان عام يقول مصوره إنه في مكة المكرمة.

ويظهر مقطع الفيديو -الذي تم تداوله بشكل جنوني- شاباً يتحدث مع امرأة منقبة في شارع عام تظهر فيه سيارات ومارة، قبل أن يقوم بصفعها، لترد عليه هي الأخرى بصفعه، فينهال عليها بالضرب.

ويقول مدونون سعوديون إن الحادثة وقعت يوم أمس الخميس في إحدى مناطق مكة المكرمة، لكن من الصعب التأكد من صحة كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر الوسم (#ذكر_يعتدي_علي_امراه_بمكه) الترند السعودي خلال وقت قصير من نشره بسبب التفاعل الكبير معه من قبل المغردين السعوديين المطالبين بالقبض على الشاب ومعاقبته.

ولم تعلق شرطة مكة على مقطع الفيديو لحد الآن لتأكد أو تنفي الحادثة، وما إذا كان طرفا المضاربة سعوديين.

ومن المتوقع أن تصدر شرطة العاصمة المقدسة بياناً توضح فيه ملابسات الفيديو.

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