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ثقافة ومجتمع

فيديو: مواطن سعودي يطلب من الملك سلمان السلام عليه في مهرجان

أريبيان بزنس
الجمعة، 14 إبريل 2017
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فيديو: مواطن سعودي يطلب من الملك سلمان السلام عليه في مهرجان

طلب مواطن سعودي من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أثناء خروجه من مقر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بأن يسمح له بالسلام عليه.


ونادى المواطن على الملك سلمان بصوت عال قائلاً "أبو فهد ودي في السلام عليك، أنا جابر بن محسن، أبي أسلم عليك، طالبك طلبة"، ليقف الملك سلمان عنده ويرد عليه "اسمعني، إذا جبتك بجيب غيرك، تعال لي بكره بالمزرعة".

 

وكان الملك سلمان قد رعى، أمس الخميس، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الجديدة لهذا العام 1438هـ /2017م وذلك في موقع المهرجان في الصياهد الجنوبية للدهناء (140 كم) شمال شرق مدينة الرياض.

 

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