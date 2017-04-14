فيديو: مواطن سعودي يطلب من الملك سلمان السلام عليه في مهرجان

طلب مواطن سعودي من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أثناء خروجه من مقر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بأن يسمح له بالسلام عليه.
ونادى المواطن على الملك سلمان بصوت عال قائلاً "أبو فهد ودي في السلام عليك، أنا جابر بن محسن، أبي أسلم عليك، طالبك طلبة"، ليقف الملك سلمان عنده ويرد عليه "اسمعني، إذا جبتك بجيب غيرك، تعال لي بكره بالمزرعة".
وكان الملك سلمان قد رعى، أمس الخميس، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الجديدة لهذا العام 1438هـ /2017م وذلك في موقع المهرجان في الصياهد الجنوبية للدهناء (140 كم) شمال شرق مدينة الرياض.
لمشاهدة مقطع الفيديو يرجى الضغط هنا
المزيد من أخبار السعودية
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
داوود الشريان: الحريري يستطيع دفع مستحقات عمالة سعودي أوجيه | إنشاءات | أريبيان بزنس
داوود الشريان: الحريري يستطيع دفع مستحقات عمالة سعودي أوجيه | إنشاءات | أريبيان بزنس
تسرب غير مسبوق للكوادر الطبية في السعودية | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
فيديو.. اللواء أحمد عسيري لمذيعة بريطانية: سلاحكم نشتريه بأموالنا وليس هدية | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
وزير العمل: لا يوجد نظام كفالة في السعودية | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس