حظر بيع الحيوانات المفترسة في دبي يوليو القادم

حظرت بلدية دبي بيع وشراء الأسود والنمور والضباع والتماسيح وبعض الأنواع الأخرى التي تشكل خطرا على حياة الناس وذلك تنفيذا لبنود القانون الاتحادي رقم 22 لعام 2016 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات البرية.

ويأتي ذلك انطلاقا من مسؤولية بلدية دبي في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة للجمهور وحمايتهم من التعرض للأخطار الحيوانية المفترسة والشرسة.

وقال زهور حسين الصباغ مدير إدارة خدمات الصحة العامة بالبلدية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، بأنه سيتم حظر بيع وشراء الحيوانات الضارية والمفترسة والشرسة وخاصة بعض أنواع الكلاب وعلى من يمتلك هذه الحيوانات حاليا التقدم إلى قسم الخدمات البيطرية بإدارة خدمات الصحة العامة لتسجيلها لدى القسم إعمالا لبنود القانون.

وأوضحت الصباغ أن قائمة هذه الحيوانات الخطرة تضم جميع أنواع الجرابيات الرئيسيات وجميع أنواع الرئيسيات والدرداوات "اللاضرسيات" وجميع أنواع الدرداوات آكلات اللحوم من العائلة الكلبية وتشمل جميع أنواع العائلة الكلبية ما عدا الكلاب غير الخطرة والمسموح بترخيصها تبعا للمادة 12 من هذا القانون وعائلة القطط مثل الأسود والنمور والشيتا والفهود وجميع أنواع عائلة القطط ما عدا القط المستأنس والمهجن المنزلي.

وأضافت أن القائمة تشمل أيضا جميع أنواع الضباع وجميع أنواع عائلة ابن عرس وجميع أنواع الدببة وجميع أنواع عائلة النموس وجميع أنواع عائلة الأليوردي وكافة أنواع الثدييات البحرية والوبريات والخفاشيات والكولوج والمانيدي علاة على كافة أنواع القوارض ما عدا المستأنس من الهامستر وخنزير غينيا والجرذان والفئران وعائلة الأفيال وجميع أنواع الافيال وخنزير الأرض.

وتشمل القائمة كذلك كل أنواع الحمير منها الوحشي وحصان برزوالسكي والحمار البري الأفريقي والاخدر والحمار البري التبتي "الفرأ التبتي" وعائلة الخرتيت "الكركدنيات" وانواع الخرتيت الظلفيات "الحافر المشقوق ومزدوجة الأصابع وتشمل عائلة الظبيان شائكة القرون الظبي الامريكي والعائلة البقرية جميع الأنواع ما عدا الابقار والجاموس والماعزوالخراف المستأنسة وعائلة الجمال منها الجمل الوحشي و"الجمل البري ذو السنامين" واللاما والالبكا والفكونة والغوناق وعائلة الأيائل منها جميع انواعها وعائلة الزراف منها جميع أنواع الزراف وعائلة فرس النهر وجميع أنواع عائلة الخنزيريات وعائلة الخنازير البيكارية.

وتضم القائمة أيضا بعض أنوا الطيور مثل النعام والنسور والنوارس والبطاريق وطائر الشبنم إضافة إلى جميع أنواع التمساحيات والسحالي والثعابين والأفاعي والعقارب وخاصة العقرب الأسود وجميع أنواع العناكب من اللافقاريات.