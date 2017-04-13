Arabian business
ثقافة ومجتمع

العثور على أول قاضية أميركية مسلمة غارقة في نهر هدسون

أريبيان بزنس
الخميس، 13 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
العثور على أول قاضية أميركية مسلمة غارقة في نهر هدسون
شيلا عبد السلام أول قاضية أميركية مسلمة-نيويورك بوست

قالت الشرطة إنها عثرت على جثة محلفة سوداء، أصبحت أول امرأة مسلمة تعمل قاضية في الولايات المتحدة، غارقة في نهر هدسون في نيويورك يوم الأربعاء.

 

 

وذكر متحدث باسم الشرطة أن شيلا عبد السلام (65 عاما)، وهي قاضية في المحكمة العليا بنيويورك، عثر عليها طافية قبالة الجانب الغربي من مانهاتن في الساعة 1:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1545 بتوقيت جرينتش).

 

 

ووفق صحيفة البيان، انتشلت الشرطة جثة عبد السلام في كامل ملابسها من المياه وأعلنت عن وفاتها في الحال. وقال المتحدث إن أسرتها تعرفت عليها وإن سبب الوفاة سيتحدد بعد تشريح الجثة.

 

 

وأصبحت عبد السلام، وهي من مواليد العاصمة واشنطن، أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تعين في محاكم الاستئناف عندما عينها الحاكم الديمقراطي ماريو كومو في المحكمة العليا في الولاية في 2013.

 

 

وقال كومو في بيان "القاضية شيلا عبد السلام كانت محلفة رائدة كرست حياتها في الخدمة العامة لكي تكون نيويورك أكثر إنصافا وعدلا للجميع."

 

 

وذكرت موسوعة جامعة برنستون للتاريخ السياسي الأمريكي أن عبد السلام أول امرأة مسلمة تعمل قاضية.

 

 

وذكرت صحيفة نيويورك بوست نقلا عن مصادر لم تحددها قولها إنه جرى الإبلاغ عن تغيب عبد السلام عن منزلها في نيويورك في وقت سابق من الأربعاء. وباءت محاولات أسرتها للوصول إليها بالفشل.

 

 

وجاء على موقع محكمة الاستئناف على الإنترنت أن عبد السلام، التي تخرجت من كلية القانون بجامعة كولومبيا، بدأت عملها في مهنة المحاماة مع مؤسسة ليجال سيرفسيز في إيست بروكلين وعملت مساعدة للمدعي العام لولاية نيويورك.

 

 

وتقلدت سلسلة من المناصب القضائية بعد انتخابها في مركز للقضاة في مدينة نيويورك عام 1991.

المزيد من أخبار الولايات الأميريكية

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

حظر بيع الحيوانات المفترسة في دبي يوليو القادم

السعودية: بدء حصر تركة زوج الأرملة السورية تمهيداً لتسليمها 67 مليوناً

إعادة سعودية سعت للجوء في استراليا إلى بلادها

"أول سيارة إسعاف" من الثمانينات تنضم لمتحف المحطة بالشارقة

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بالصور: فندق كراون بلازا فيستيفال سيتي يقدم أجواء شرقية وطرب في مطعم زيتون

ما هي شروط الحصول على الجرين كارد السعودي؟

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »