"أول سيارة إسعاف" من الثمانينات تنضم لمتحف المحطة بالشارقة

سلمت هيئة مطار الشارقة الدولي أول سيارة إسعاف من طراز مرسيدس موديل 1985 كانت تعمل في مطار الشارقة الدولي إلى متحف المحطة لتنضم إلى مجموعة المقتنيات والمعروضات.

تم تسليم سيارة الإسعاف أمس بحضور سعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي وسالم محمد الخيال مدير إدارة الإتصال والتطوير بإدارة متاحف الشارقة وعلياء عبيد الشامسي مدير ادارة التسويق وعلاقات المتعاملين بالهيئة وعدد من المسؤولين من مطار الشارقة الدولي وإدارة متاحف الشارقة.

وأكد سعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، وفق وكالة أنباء الإمارات، أهمية متحف المحطة بإعتباره شاهدا على تاريخ الطيران في الشارقة والذي يضم معروضات في مقر المطار القديم الذي تم إنشاؤه في عام 1932 سعيا إلى تعريف الأجيال الناشئة بدور المتحف في تتبع تاريخ الطيران وتطوره في إمارة الشارقة.

وأشار إلى أن إنضمام أول سيارة إسعاف إلى المتحف لتصبح من بين المعروضات الدائمة ستمثل إضافة مهمة ومميزة بما يتيح المجال أمام أفراد المجتمع في الإمارات والزائرين للتعرف إلى تاريخ هذه السيارة.

من جانبها أعربت منال عطايا مدير عام إدارة متاحف الشارقة عن شكرها لإدارة مطار الشارقة الدولي على هذه الخطوة التي ستكون إضافة مميزة للمتحف الذي لطالما احتوى المقتنيات النادرة التي تعنى بمسيرة الطيران بإمارة الشارقة.