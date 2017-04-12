Arabian business
ثقافة ومجتمع

شركة إماراتية تفصل موظفا أساء لصحافية في الهند على الشبكات الاجتماعية

أريبيان بزنس
الأربعاء، 12 إبريل 2017
شركة إماراتية تفصل موظفا أساء لصحافية في الهند على الشبكات الاجتماعية
تشتهر الصحافية رنا أيوب بتحقيقاتها الإستقصائية البارعة

فصلت شركة في إمارة الشارقة موظفا وجه تعليقات مسيئة لصحفية في الهند عبر الشباكات الاجتماعية وقالت الشركة التي قامت بفصله إن ما يقوم به الموظف خارج العمل يخضع للمساءلة حتى في حال كانت الإساءة على الإنترنت. ولفتت صحف هندية إلى أن الموظف سيتم ترحيله من الإمارات بعد أن نشر تعليقات ضد الدين الاسلامي بحسب صحيفة جلف نيوز.

وكانت رنا ايوب الصحفية الشهيرة بتحقيقاتها الإستقصائية في الهند قد تلقت عبر تويتر تعليقات فيها إيحاءات جنسية وإساءة من الموظف السابق في شركة ألفا بينت الشقيقة لشركة دهانات ناشونال، وقام متابعو الصحفية بتقديم شكوى للشركة التي يعمل بها الرجل وهو موظف في خدمة العملاء من الجنسية الهندية أيضا وتم كشف أول حروف من اسمه وهي ب ب وهو من ولاية كيرالا. وقام الموظف بإرسال رسائل جنسية عبر فيسبوك مسنجر للصحفية المذكورة وقامت هي بنشرها على الملء يوم 6 أبريل مما أثار حفيظة متابعيها الذين قاموا بتوجيه شكوى للشركة التي يعمل بها الموظف يوم 7 أبريل.

 وقال شادي الرفاعي مدير الموارد البشرية في الشركة لصحيفة جلف نيوز إنه تلقى الشكوى وتم التحقق من هوية مرسلها وصدر في اليوم التالي على تلقي الشكوى قرار الشركة بفصل الموظف الذي نشر أيضا عبارات مسيئة للدين الإسلامي.

 

 

 

المزيد من أخبار الإمارات

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

اسلوب غرفة الأطفال في نيابة دبي يكشف تحرش أب بطفلته

مقيمان يقتحمان منزل سعودية بحزام ناسف ويطالبان بمليون ريال

الدخان وليس النيران سبب معظم وفيات الحرائق في دبي﻿

دراسة جديدة: فيسبوك يضر بالصحة العقلية

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

1431 مواطناً باحثاً عن فرصة عمل في معرض الإمارات

سامسونغ تطلق هاتفها الجديد غالاكسي إس8 في دبي

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »