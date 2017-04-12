شركة إماراتية تفصل موظفا أساء لصحافية في الهند على الشبكات الاجتماعية

فصلت شركة في إمارة الشارقة موظفا وجه تعليقات مسيئة لصحفية في الهند عبر الشباكات الاجتماعية وقالت الشركة التي قامت بفصله إن ما يقوم به الموظف خارج العمل يخضع للمساءلة حتى في حال كانت الإساءة على الإنترنت. ولفتت صحف هندية إلى أن الموظف سيتم ترحيله من الإمارات بعد أن نشر تعليقات ضد الدين الاسلامي بحسب صحيفة جلف نيوز.

وكانت رنا ايوب الصحفية الشهيرة بتحقيقاتها الإستقصائية في الهند قد تلقت عبر تويتر تعليقات فيها إيحاءات جنسية وإساءة من الموظف السابق في شركة ألفا بينت الشقيقة لشركة دهانات ناشونال، وقام متابعو الصحفية بتقديم شكوى للشركة التي يعمل بها الرجل وهو موظف في خدمة العملاء من الجنسية الهندية أيضا وتم كشف أول حروف من اسمه وهي ب ب وهو من ولاية كيرالا. وقام الموظف بإرسال رسائل جنسية عبر فيسبوك مسنجر للصحفية المذكورة وقامت هي بنشرها على الملء يوم 6 أبريل مما أثار حفيظة متابعيها الذين قاموا بتوجيه شكوى للشركة التي يعمل بها الموظف يوم 7 أبريل.

وقال شادي الرفاعي مدير الموارد البشرية في الشركة لصحيفة جلف نيوز إنه تلقى الشكوى وتم التحقق من هوية مرسلها وصدر في اليوم التالي على تلقي الشكوى قرار الشركة بفصل الموظف الذي نشر أيضا عبارات مسيئة للدين الإسلامي.