اسلوب غرفة الأطفال في نيابة دبي يكشف تحرش أب بطفلته

في مؤتمر صحفي جرى أمس كشف المستشار محمد علي رستم بوعبدالله، المحامي العام رئيس نيابة الأسرة والأحداث في النيابة العامة بدبي، أن غرفة الطفل تسهم في مساعدة الأطفال المحضونين من المحكمة الشرعية على عدم التعرض لإجراءات التحقيق وضغوطاتها النفسية عليهم، فيما عرضت ميثاء السويدي الباحثة الاجتماعية في نيابة الأسرة والأحداث في نيابة دبي، كيف ساهمت غرفة الطفل التي أطلقتها النيابة مؤخرا، تعرض طفلة عمرها 8 سنوات للتحرش على يد والدها من خلال متابعة حالتها بغرفة الطفل، طلبت من الطفلة رسم عائلتها، إلا أنها رسمتهم جميعاً باستثناء والدها.

وعندما تحققت الباحثة الاجتماعية عن سبب ذلك وطلبت منها رسمه، إلا أنها رسمته بشكل يوحي بالسقوط من مكان عال وتوفي على أثر ذلك، موضحة أن هذه الحالة وبعد تحليل رسوم الطفلة تم إحالة النتيجة للمحكمة لاستكمال إجراءات التقاضي بحق والد الطفلة، بحسب ما نقلته صحيفة البيان.

وأوضح المستشار محمد علي رستم بوعبدالله إلى أنه يتم استقاء المعلومات منهم عن طريق اللعب والرسم الذي يتاح لهم بمساعدة باحثات اجتماعيات، وأن هذه الخطوة جاءت بناء على معايير ودراسات عالمية في هذا المجال.