مقيمان يقتحمان منزل سعودية بحزام ناسف ويطالبان بمليون ريال

تمكنت السلطات السعودية في مدينة جدة من كشف تفاصيل جريمة غريبة حاول من خلالها شخص من جنسية عربية ابتزاز زوجته السعودية للحصول مع اثنين آخرين على مبلغ مليون ريال (267 ألف دولار) في حيلة تمثلت بالدخول للمنزل واحتجاز الزوج والتهديد بقتله؟

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة إن مركز العمليات الموحد (911) تلقى بلاغاً بتاريخ 13/ 7/ 1438هـ (أمس الإثنين) من مواطنة سعودية في العقد الرابع من عمرها، عن دخول شخصين لمنزلها في محافظة جدة، وبحوزتهما سلاح من نوع مسدس وسكين، وادعائهما بأن لديهما حزاماً ناسفاً، وقاما باحتجاز زوجها من جنسية عربية والتهديد بقتله، أو دفع مبلغ مليون ريال؛ لإخلاء سبيله.

وأضاف "تمكّنت فرق دوريات الأمن من دخول المنزل والقبض عليهما بعد مقاومة رجال الأمن، ومحاولة الهرب، وضبط بحوزتهما السلاح (مسدس وسكين)، ومبالغ مالية من عدة عملات، وتبين أن أحدهما من جنسية آسيوية والآخر من جنسية عربية".

وأوضح "تأكد من خلال الإجراءات المتخذة أن الجانيين كانا على اتفاق مع زوج المبلغة؛ ليتمكنوا من ابتزازها ليحصل الزوج على المبلغ، واتخذت إجراءات الضبط اللازمة، وأوقف الثلاثة؛ تمهيداً لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام".