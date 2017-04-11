دراسة جديدة: فيسبوك يضر بالصحة العقلية

نشرت مجلة هارفارد بزنس ريفيو ما خلصت إليه دراسة جديدة حول تأثيرات فيسبوك على الصحة النفسية والجسدية والرضا عن الحياة.

تناولت الدراسة تقييم تطور الصداقات في الواقع مع صداقات فيسبوك وتأثير كل منها، وأظهرت النتائج ارتباط فيسبوك بالتأثير السلبي على الصحة العامة الإجمالية خاصة الصحة العقلية، ووجدت أن الإعجاب بتدوينات الآخرين والضغط على روابط في التدوينات، ترتبط بتقلص الصحة الفيزيائية والصحة العقلية والرضا عن الحياة.

واكتشف باحثون من جامعة يال أن الاشخاص الذين يقضون المزيد من الوقت على شبكة «فيسبوك» من المرجح أن يشعروا برضا أقل في جميع جوانب حياتهم، بما في ذلك صحتهم العقلية والجسدية ورضاهم الإجمالي عن حياتهم.



استندت الدراسة إلى نتائج بحث استغرق سنتين وشمل قرابة 5 آلاف مشترك في شبكة فيسبوك مع 3 كتل من البيانات التي أشرفت عليها مؤسسة غالوب لقياس تغيرات الصحة العامة مع الوقت خلال استخدام فيسبوك، وتضمنت المعايير الرضا عن الحياة والصحة العقلية والصحة الجسدية وتغيرات مؤشر كتلة الجسم BMI.

وتضمنت قياس استخدام فيسبوك مراقبة أنشطة الإعجاب بتدوينات الآخرين ونشر تدوينات شخصية والضغط على الروابط المنشورة في تدوينات الآخرين (استخلصت البيانات مباشرة من حسابات المشتركين وليس من تصريحهم بأنفسهم). كما أجرت الدراسة تقييما للشبكات الاجتماعية في الواقع، وتحديد 4 أصدقاء حقيقيين يتحاور المشترك معهم في الأمور الهامة في حياتهم وأصدقاء يمضي المشترك أوقات الفراغ معهم كي يقدم المشترك 8 أشخاص من صداقاته/ صداقاتها الحقيقية.



