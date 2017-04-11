معلمة لذوي الاحتياجات الخاصة﻿ يقتلها زوجه مع طفل في فصل دراسي قبل أن ينتحر﻿

في أحدث واقعة من العنف المسلح في المدارس الأمريكية أوقع إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية في سان برناردينو بكاليفورنيا قتيلين بالإضافة إلى المهاجم، حسب ما أفادت به شرطة المدينة، فيما أكد رئيس شرطة المدينة أن مدرسا راح ضحية إطلاق النار داخل قاعة الدرس، فيما توفي تلميذ متأثرا بجروحه بعد نقله إلى المستشفى.

وكشفت الشرطة إن معلمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأحد تلاميذها قتلا برصاص زوجها عنها عندما أطلق الرصاص من مسدسه في فصلها الدراسي بمدرسة ابتدائية في مقاطعة سان برناردينو في كاليفورنيا.

وأصيب تلميذ ثان بجروح خطيرة بنيران المسلح الذي قالت السلطات إن لديه تاريخا جنائيا شمل اتهامات بحيازة أسلحة وعنف أسرى سبق زواجه المقتضب من المعلمة.

وقال رئيس الشرطة جارود بورجوان إن إطلاق النار في مدرسة نورث بارك الابتدائية في سان برناردينو على بعد 100 كيلومتر تقريبا إلى الشرق من لوس أنجليس كان قتل وانتحار في خلاف زوجي سابق.

وقالت السلطات إن المسلح يدعى سيدريك أندرسون وزوجته تسمى كارين إلين سميث ويبلغان من العمر 53 عاما. وقال بورجوان إن الزوجين ارتبطا لفترة وجيزة وانفصلا منذ نحو شهر أو شهر ونصف الشهر.

وذكر رئيس الشرطة أن التلميذين اللذين أصيبا بإطلاق النار كانا واقفين خلف المعلمة. وتوفي أحد التلميذين متأثرا بجروحه بينما لا يزال الآخر في مستشفى ويقال إن في حالة مستقرة.

وقالت الشرطة إن أندرسون دخل المدرسة كزائر وأخفى سلاحه إلى أن فتح النار في الفصل الدراسي بحسب ما نقلته وكالة رويترز.