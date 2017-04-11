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ثقافة ومجتمع

بالفيديو: شاهد عملية سرقة مجوهرات بمليوني درهم في دبي

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 11 إبريل 2017
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نشرت شرطة دبي لقطات فيديو لعملية سرقة مجوهرات بمليوني درهم بعد إلقاء القبض على عصابة لقبت بعصابة " صهر الذهب" ووقوع حادثة السطو على احد محلات الذهب في منطقة نايف تعود الى يوم الجمعة الماضي وفي حوالي الساعة 5 صباحا حيث قام ثلاثة مقنعين من العصابة بكسر واجهة المحل وسرقة مجوهرات تقدر بقيمة مليونين درهم في غضون 31 ثانية فقط، ومن ثم لاذوا بالفرار لجهة مجهولة.

شرطة دبي تقبض على عصابة سرقت مجوهرات تقدر بمليوني درهم في غضون 31 ثانية فقط

كان محل الذهب يحتوي على مجوهرات تقدر بنحو 60 مليون درهم، ويبدو الأسلوب الذي استخدم في التخطيط والتنفيذ لارتكاب الجريمة يوحى بأن منفذيها من العصابات الإجرامية المتخصصة في مثل تلك الجرائم، ويدل أسلوبهم الإجرامي على احترافية عالية في هذا المجال، وذلك من خلال الكيفية التي تم فيها التخطيط لارتكاب الجريمة واختيار الموقع والوقت والطريقة التي تم بها اقتحام المحل وما تبعه من إخفاء تام للوجوه، وتجنب كاميرات المراقبة وعدم النظر إليها، مما يوحى بأنهم قد قاموا بدراسة الموقع جيداً قبل تنفيذ الجريمة بحسب شرطة دبي.

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