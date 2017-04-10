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ثقافة ومجتمع

هزاع بن زايد يطلق "برنامج تنمية المواهب" في أبوظبي

أريبيان بزنس
الاثنين، 10 إبريل 2017
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هزاع بن زايد يطلق "برنامج تنمية المواهب" في أبوظبي
هزاع بن زايد يلتقي وفدا من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ومجلس أبوظبي للتعليم

أطلق سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مبادرة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة "برنامج تنمية المواهب" بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم، والتي تهدف إلى اكتشاف مواهب الناشئة وصقل مهاراتهم الفنية وتطويرها وإشراكهم في المشهد الفني للعاصمة أبوظبي، وذلك من خلال استقطاب عدد من الفنانين المتميزين على النطاق العالمي.

 

وقال سموه إن "إطلاق هذه المبادرة ينسجم مع جهود أبوظبي في اكتشاف الموهوبين، ويثري الموارد ويطلق الطاقات القادرة على المساهمة في الإنتاج الثقافي والفني، ويمنح الناشئة الفرصة ليطوروا مهاراتهم، وهذا كله سيكون له أثره الإيجابي على الوجه الحضاري لأبوظبي ودولة الإمارات".

 

 

ويهدف البرنامج، وفق وكالة أنباء الإمارات،  إلى توفير منصة لدعم الطلبة الموهوبين والمتميزين فنياً، وتنمية مواهبهم من أجل تعزيز مهاراتهم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك من خلال اتفاقيات تعاونية مع مجموعة متنوعة من المؤسسات المرموقة محلياً ودولياً.

 

 

وتتمثل آلية عمل البرنامج في تولي هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة تدريب المختصين والمعلمين من مجلس أبوظبي للتعليم الذين سيشاركون في جلسات توعوية، وحلقات تدريبية مكثفة لتزويدهم بالكفاءات اللازمة لاكتشاف المواهب، حيث سيقومون بعد ذلك بالبحث والتعرف على المواهب الشابة في المدارس والمؤسسات التعليمية، ليتم ترشيحها لبرنامج تعليمي وإدراجها ضمن قاعدة بيانات شاملة.

 

 

وستقوم لجنة متخصصة من الهيئة بدراسة بيانات المواهب الشابة كمرحلة أولية من عملية الاختيار، ثم ستقوم بتشكيل لجنة فنية متخصصة لتقييم واختيار جميع المرشحين في مجالي الفنون البصرية والفنون الأدائية.

 

 

وسيلتحق الطلاب المتأهلون ببرنامج تدريبي شامل، يتضمن فصولاً تدريبية أساسية داخل الدولة وخارجها .. كما سيتم منح الطلاب الذين أكملوا المرحلة التدريبية الأولية بنجاح فرصة لمواصلة الدراسة الفنية التخصصية في الخارج.

 

 

وأوضحت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة أنه سيتم تنفيذ البرنامج وفق نهجٍ منظم لضمان الحصول على المصادر المناسبة للمواهب وتطويرها، كما سيجري تبني نماذج مختلفة للتدريب السنوي وفقاً لمستوى وتخصص وعدد المرشحين الذين تم اختيارهم، ومنها تدريب أولي يشتمل على فصول تدريبية أساسية داخل الدولة وخارجها ودورات مكثفة وجلسات خاصة بعد ساعات الدراسة.

 

 

وتتأهل مجموعة من الطلبة بعد إتمام المرحلة الأولى إلى مرحلة التدريب التخصصي الذي يشمل برامج منح سنوية لاستكمال التدريب في مؤسسات مرموقة دولياً.

 

 

ويسعى برنامج تطوير المواهب إلى تطوير قاعدة بيانات شاملة للمواهب غير المستغلة وغير النشطة على مستوى المدارس في مجالات الفنون التشكيلية والأدائية والفنون متعددة التخصصات.

 

 

وتتضمن التخصصات التي يركز عليها البرنامج الفنون، والموسيقى، والنحت، والرسم، وفنون الأداء، والمسرح .. وسيكون نطاق العمل من خلالها في أربع مراحل، هي، اكتشاف المواهب، وتقييمها، ثم عملية الاختيار، ووصولاً إلى تدريبها لاحقاً.

 

 

وسيعتمد برنامج تنمية المواهب على شركاء هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة والشراكات القائمة مع الشركاء الفنيين الدوليين لتمكين تنفيذ البرنامج، من خلال بناء منصة لتطوير مساحة ثقافية مجتمعية.

 

 

حضر اللقاء كل من معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس مكتب اللجنة التنفيذية، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم ، وسيف أحمد المهيري مدير عام مكتب سمو نائب رئيس المجلس التنفيذي، ومحمد المبارك رئيس هيئة السياحة والثقافة، والدكتور علي بن تميم مستشار مكتب سمو نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسيف غباش مدير عام هيئة السياحة والثقافة وفريق عمل مكتب سمو نائب رئيس المجلس التنفيذي.

 

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