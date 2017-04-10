إقبال ضخم على معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة 2017

اختتم ’معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة‘ (MEFCC)، الفعالية الأضخم الذي أقيمت نسختها لعام 2017 برعاية شركة ’راني‘ للعصائر، أعماله التي استمرت على مدى ثلاثة أيام من الأجواء الاحتفالية في الفترة ما بين 6 و8 أبريل ضمن مركز دبي التجاري العالمي. و

منح المعرض فرصة استثنائية لزواره من محبي الأزياء التنكرية والقصص المصورة لخوض غمار تجربة فريدة من خلال لقاء نجومهم المفضلين. ووعد القائمون على المعرض بمزيد من المفاجآت في نسخة العام القادم التي من المقرر إقامتها في الفترة ما بين 5 و7 أبريل 2018، بالإضافة إلى الإعلان عن عقد شراكة مع ’لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي‘ لدعم فعالية (VIDXB).

كما احتفى المعرض بنخبة من ألمع النجوم مثل أنطوني ماكي، وليام كونينجهام، وجريج جرونبرج، وكين، وجوش ماكديرميت، وكاس أنفار ونيكول ماري جين، إلى جانب استضافته العديد من ورش العمل لأشهر فنانات الأزياء التنكرية مثل نيكول ماري جين وليندا لي، بالإضافة إلى كوكبة من منتجي الأفلام الحائزين على جوائز مثل فيصل هاشمي والكثير من النجوم. وتحظى منافسة الأزياء التنكرية بجماهيرية واسعة بين زوار المعرض من محبي القصص المصورة الذين يقومون بالتنكر بأزياء شخصياتهم المفضلة، ويسعون جاهدين لنيل لقب ’أفضل شخصية تنكرية في منافسات ’البلاي ستيشن‘ و’أفضل شخصية مستوحاة من قصص المانجا اليابانية‘. كما لاقى ’ممشى الفنانين العالميين‘ رواجاً لافتاً من خلال عرضه 30 فناناً محترفاً.

وشملت الأحداث الهامة خلال المعرض، إعلان ’لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي‘، العضو في ’سلطة دبي للمجمعات الإبداعية، عن إبرام شراكة مع موقع ’يوتيوب‘ لدعم فعالية (VIDXB)عام 2017، والتي ستقام بالشراكة مع شركة ’ذا أليانس‘ التي تشرف على تنظيم ’معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة‘. وتعّد (VIDXB) التجمع السنوي الأول من نوعه الذي يضم منتجي الفيديوهات عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشتمل الفعالية، التي تستمر على مدار يومين من 8 - 9 ديسمبر ضمن مركز دبي التجاري العالمي، سلسلة من البرامج لتمكين المواهب المحلية وتسليط الضوء على التقنيات الناشئة، فضلاً عن تطوير المهارات الإبداعية في قطاع الإعلام الرقمي المتنامي في دبي.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، قال بنجامين كادي، الرئيس التنفيذي لشركة ’ذا أليانس‘ المسؤولة عن تنظيم فعاليات ’معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة‘ (MEFCC): "لقد حققنا نجاحاً باهراً طوال السنوات الست الماضية من خلال استضافة ’معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة‘ (MEFCC)، الذي نتطلع من خلاله لدعم وتنمية المواهب المحلية فضلاً استضافة العديد من الأسماء الدولية اللامعة. وأنا واثق بقدرتنا على تكرار هذه التجربة الناجحة من خلال تعاوننا مع فعالية (VIDXB)؛ المنصة الرائدة التي تجمع منتجي المحتوى الرقمي في المنطقة، وتهدف لمشاركة المعرفة وتوفير الفرص لتحقيق المزيد من النمو في هذا القطاع".

وتستقطب فعالية " VIDXB " مستخدمي المنصات الرقمية لمساعدتهم على صناعة المحتوى واستهلاكه ومشاركته. وستغطي الفعالية العديد من المواضيع المتعلقة بالمحتوى بدءاً من أنماط المعيشة ومرورا بمواضيع الأناقة والألعاب والتكنولوجيا والرياضة. كما ستسهم الفعالية في تعزيز مشاركة المعرفة من خلال جلسات التدريب وورش العمل والعروض التي يمكن تجربتها بشكل مباشر بالإضافة إلى نقاشات مع أشهر صناع المحتوى.