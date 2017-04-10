رئيس شركة أبل يغّرد بالعربية لتعزية المصريين

نشر الرئيس التنفيذي لشركة أبل تعازيه للمصريين مع علم مصر، عبر تغريدة على تويتر قائلا: نعبِّر عن بالغ حزننا وأسفنا حول التفجيرات المروعة في مصر ونعزي جميع أهلها
يأتي ذلك بعد أن أسفر التفجيران الدمويان عن مقتل 44 شخصا على الأقل بينهم سبعة من رجال الشرطة وإصابة 126 آخرين. وأثار التفجيران إدانات دولية وعربية واسعة.
التفجير استهدف كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا بدلتا النيل صباح أمس الأحد وخلف 27 قتيلا، ونقلت رويترز عن وسائل إعلام حكومية في مصر اليوم الاثنين (10 أبريل نيسان) أن الاستعدادات تجري لتشييع جثامين 11 من الأقباط الأرثوذكس كانوا قتلوا في التفجير الذي استهدف الكنيسة المرقسية بمدينة الإسكندرية الساحلية أمس الأحد وخلف 17 قتيلا بينهم ستة مسلمين.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد مسؤوليته عن التفجيرين. ونقلت وسائل إعلام حكومية عن النيابة العامة قولها إن التفجيرين نفذهما انتحاريان.المزيد من أخبار مصر
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