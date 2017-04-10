Arabian business
ثقافة ومجتمع

رئيس شركة أبل يغّرد بالعربية لتعزية المصريين

أريبيان بزنس
الاثنين، 10 إبريل 2017
رئيس شركة أبل يغّرد بالعربية لتعزية المصريين

نشر الرئيس التنفيذي لشركة أبل تعازيه للمصريين مع علم مصر، عبر تغريدة على تويتر قائلا: نعبِّر عن بالغ حزننا وأسفنا حول التفجيرات المروعة في مصر ونعزي جميع أهلها

 

 

يأتي ذلك بعد أن أسفر التفجيران الدمويان عن مقتل 44 شخصا على الأقل بينهم سبعة من رجال الشرطة وإصابة 126 آخرين. وأثار التفجيران إدانات دولية وعربية واسعة.

التفجير استهدف كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا بدلتا النيل صباح أمس الأحد وخلف 27 قتيلا، ونقلت رويترز عن وسائل إعلام حكومية في مصر اليوم الاثنين (10 أبريل نيسان) أن الاستعدادات تجري لتشييع جثامين 11 من الأقباط الأرثوذكس كانوا قتلوا في التفجير الذي استهدف الكنيسة المرقسية بمدينة الإسكندرية الساحلية أمس الأحد وخلف 17 قتيلا بينهم ستة مسلمين.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد مسؤوليته عن التفجيرين. ونقلت وسائل إعلام حكومية عن النيابة العامة قولها إن التفجيرين نفذهما انتحاريان.

المزيد من أخبار مصر

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

القرية العالمية بدبي استقبلت 5.6 مليون زائر في ختام الموسم الـ21

دبي: وفاة طفلة وإصابة والدها بكسور وشقيقها بحروق بسبب لعب الكرة

شرطة دبي تقبض على عصابة سرقت مجوهرات تقدر بمليوني درهم في غضون 31 ثانية فقط﻿

الإمارات: إعلان يوم واحد عطلة رسمية للقطاع الخاص

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

تقرير: تحسن الظروف التجارية على مستوى القطاع الخاص بدبي

الإمارات: 2.49 تريليون درهم قيمة التحويلات المصرفية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »