بريطاني يعثر على سبائك ذهبية داخل دبابة عراقية

زعمت صحيفة صن البريطانية أن أحد هواة جمع الأسلحة عثر على 5 سبائك ذهبية يعتقد أنه تم نهبها من الكويت، داخل خزان وقود في الدبابة التي اشتراها من موقع المزادات إي باي eBay.

وكانت الدبابة السوفيلتية وهي من طراز تي 54 - "T-54" قد عرضت للبيع على موقع المزادات ليقوم البريطاني نيك ميد بشرائها ليضمها لمجموعته والتي تتكون من 150 قطعة من المعدات العسكرية، حيث قام بشراء الدبابة العراقية بسعر 30 ألف جنيه إسترليني (تقريبا 36 ألف دولار).

وخلال تحص نيك مع صديقه الميكانيكي للدبابة لضمان خلوها من الذخيرة أو أي خطر، عثرا على 5 سبائك ذهبية مخبأة داخل خزان الوقود، وي يقدر سعرها بأكثر من مليوني جنيه إسترليني (تقريبا 2.5 مليون دولار). ويعتقد ميد أن الجنود العراقيين قد أخفوا الذهب داخل خزان الدبابة خلال حرب الخليج في 1990، وبعدها تم أسر الجنود مع الدبابة، ومن ثم انتهى بها المطاف في المملكة المتحدة.

وأضاف "لم نكن نعلم ما يجب القيام به، ولايمكن الذهاب بهذه البساطة إلى الصائغ وبيعه كل هذا الذهب، لذلك قمنا بالإتصال بالشرطة، فأخذت الذهب وأعطونا ورقة عوضا عنه". وأكد أن السلطات قررت إرسال الذهب إلى لندن. هذا ولم تقم الشرطة المحلية بأي تعليق على الحادثة، حيث قال ميد "وإن لم يقوموا بإعادة الذهب لي، فأنا لازلت أحتفظ بالدبابة".