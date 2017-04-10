Arabian business
ثقافة ومجتمع

بريطاني يعثر على سبائك ذهبية داخل دبابة عراقية

أريبيان بزنس
الاثنين، 10 إبريل 2017
بريطاني يعثر على سبائك ذهبية داخل دبابة عراقية

زعمت صحيفة صن البريطانية أن أحد هواة جمع الأسلحة عثر على 5 سبائك ذهبية يعتقد أنه تم نهبها من الكويت، داخل خزان وقود في الدبابة التي اشتراها من موقع المزادات إي باي eBay.

وكانت الدبابة السوفيلتية وهي من طراز تي 54 - "T-54"  قد عرضت للبيع على موقع المزادات ليقوم البريطاني نيك ميد بشرائها ليضمها لمجموعته والتي تتكون من 150 قطعة من المعدات العسكرية، حيث قام بشراء الدبابة العراقية بسعر 30 ألف جنيه إسترليني (تقريبا 36 ألف دولار).

وخلال تحص نيك مع صديقه الميكانيكي للدبابة لضمان خلوها من الذخيرة أو أي خطر، عثرا على 5 سبائك ذهبية مخبأة داخل خزان الوقود، وي يقدر سعرها بأكثر من مليوني جنيه إسترليني (تقريبا 2.5 مليون دولار).  ويعتقد ميد أن الجنود العراقيين قد أخفوا الذهب داخل خزان الدبابة خلال حرب الخليج في 1990، وبعدها تم أسر الجنود مع الدبابة، ومن ثم انتهى بها المطاف في المملكة المتحدة. 

 

وأضاف "لم نكن نعلم ما يجب القيام به، ولايمكن الذهاب بهذه البساطة إلى الصائغ وبيعه كل هذا الذهب، لذلك قمنا بالإتصال بالشرطة، فأخذت الذهب وأعطونا ورقة عوضا عنه".  وأكد أن السلطات قررت إرسال الذهب إلى لندن. هذا ولم تقم الشرطة المحلية بأي تعليق على الحادثة، حيث قال ميد "وإن لم يقوموا بإعادة الذهب لي، فأنا لازلت أحتفظ بالدبابة".

المزيد من أخبار العراق

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

القرية العالمية بدبي استقبلت 5.6 مليون زائر في ختام الموسم الـ21

دبي: وفاة طفلة وإصابة والدها بكسور وشقيقها بحروق بسبب لعب الكرة

شرطة دبي تقبض على عصابة سرقت مجوهرات تقدر بمليوني درهم في غضون 31 ثانية فقط﻿

الإمارات: إعلان يوم واحد عطلة رسمية للقطاع الخاص

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

خبير تقني يحذر من تحول الإدمان الرقمي إلى هدف شركات التقنية في وادي السليلكون

سحب الإعلانات يجبر القناة التلفزيونية فوكس على إجراء تحقيق في ادعاء بالتحرش الجنسي ضد مذيع﻿

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »