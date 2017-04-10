"كوميديا على الواقف" على مسرح المجاز في الشارقة

ينظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ينظم على مسرح المجاز عروض الليلة الكوميدية "كوميديا على الواقف" المقرر عرضها يوم الجمعة الموافق 21 ابريل الجاري بمشاركة نخبة من مشاهير الكوميديا العربية، التي تتضمن عروضاً حصرية تقدم للمرة الأولى على المسرح.

ويجري تنظيم الليلة الكوميدية الارتجالية للمرة الأولى في الإمارة لتعريف الجمهور عن قرب بفن "الستاند أب" لما يحمله من رسالة ثقافية هادفة تعبر عن أفكار شريحة جماهيرية واسعة تحاكي الواقع بطريقة فكاهية. ويشارك في العرض المسرحي رائد الكوميديا الارتجالية في دولة الإمارات العربية المتحدة الفنان علي السيد، والملقب بـ"كوميديان العام" من قبل مجلة "إسكواير الشرق الأوسط 2016"، والفنان السعودي بدر صالح، الذي يزيد عدد متابعي برنامجه "إيش اللي" عبر موقع "يوتيوب" على 3 ملايين متابع، فضلا عن برنامجه "الليلة مع بدر صالح" على محطة "إم بي سي"،.

كما يشارك في الليلة الكوميدية على مسرح المجاز في الشارقة الكوميديان السعودي فهد البتيري، أحد نجوم الفيلم الإماراتي "من ألف إلى باء"، وإبراهيم الخير الله، الشهير بشخصية "التمساح"، والكويتي أحمد الشمري، المعروف على مستوى المسرح الكويتي وموقع "يوتيوب"، الذي يدير حاليا ناديا كوميديا في مدينة الكويت، إلى جانب الوجه الجديد لعام 2017، الفنان المصري محمد مرجان، نجم مسابقة "عرض بريك الكوميدي" من "كيت كات".

ووفقاً لطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، يأتي تنظيم الليلة المسرحية الكوميدية ضمن برامج المسرح الثقافية والفنية التي تستهدف تعريف الجمهور بكافة أشكال الفنون المسرحية الإبداعية، بما فيها الفن الارتجالي الذي تميز بشهرة واسعة في شتى أنحاء الشرق الأوسط مؤكداً حرص المسرح على ترجمة رسالته في تعزيز التقارب الثقافي و ابراز المواهب الشابة ودعم الحراك الفني المحلي والدولي. وشهد العقد الماضي انتشاراً بارزاً للكوميديا الارتجالية ، حيث نجح العديد من الفنانين من مختلف أرجاء الوطن العربي في بناء قاعدة جماهيرية سريعة النمو مستخدمين موقع "يوتيوب" منصةً لهم.

ويؤكد عدد من الفنانين المشاركين في الليلة الكوميدية دور إمارة الشارقة في دعم الحراك المسرحي والفني والثقافي، ونقل الإبداع العالمي الذي انعكس على تعزيز مكانة الفن المسرحي ونشر الوعي بأهميته ودوره في نقل رسالته ونشر أهدافه. واستضاف مسرح المجاز عروضاً عالمية متميزة مسرحية وموسيقية وطربية شرقية وغربية، شارك بها كبار الفنانين العرب، منهم فنان العرب محمد عبده وماجدة الرومي وكاظم الساهر ومارسيل خليفة وحسين الجسمي وغيرهم، وكبار الموسيقيين والفنانين الغربيين مثل ياني وخوليو إغليسياس وغيرهما. تُباع تذاكر الحفل، عبر موقع "Ticketmaster.ae"، كما يمكن الحجز عن طريق الاتصال على الرقم 800 86823.