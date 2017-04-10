أكثر من نصف السعوديين يتقدمون للحصول على دعم نقدي

أعلنت وزارة العمل السعودية أمس الأحد، إن أكثر من 11.84 مليون سعودي تقدموا حتى اليوم الأحد لبرنامج الدعم النقدي الذي طرحته الحكومة لتخفيف تبعات فرض رسوم وزيادة أخرى على العديد من السلع والخدمات وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.

يمثل الرقم الإجمالي ما نسبته 59% من إجمالي السعوديين البالغ عددهم 20 مليون نسمة. وأضافت الوزارة، عبر بيان أن الرقم الإجمالي تضمن حوالي 2.48 مليون فرد هم مستفيدي الضمان الاجتماعي والتابعين لهم، وتم تسجيلهم تلقائيا قبل انطلاق التسجيل في البرنامج منذ مطلع فبراير/شباط الماضي. وبدأت المملكة، مطلع فبراير/ شباط الماضي، التسجيل في برنامج الدعم النقدي “حساب المواطن”، لمواجهة الارتفاعات المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وحزمة من الضرائب والرسوم على السلع والخدمات.

يحدد البرنامج مقدار الدعم النقدي للمستحق حسب الدخل وعدد أفراد الأسرة،وجرى الإعلان عنه رسمياً في ديسمبر/كانون الأول الماضي. ووفق آلية الاستحقاق، فإن الفئات المستفيدة من البرنامج هي: الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل (القبائل النازحة للسعودية أو ما يسمون البدون).

وتنوي السعودية رفع أسعار الطاقة والمياه تدريجياً، لتصل للمعدل العالمي في 2020، فيما ستعوّض المواطنين بدعم نقدي عبر ما يسمى ببرنامج حساب المواطن. ومن المقرر أن يحصل المواطنون على الدعم النقدي اعتباراً من يوليو/تموز القادم، قبل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، فيما سيبدأ التسجيل في البرنامج مطلع فبراير/شباط القادم.

وستفرض السعودية ودول الخليج، ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية، في الربع الأول من عام 2018. وتعاني السعودية – أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم – في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014. وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).