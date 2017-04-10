القرية العالمية بدبي استقبلت 5.6 مليون زائرفي ختام الموسم الـ21

اختتمت القرية العالمية، فعاليات الموسم الحادي والعشرين مساء أمس الأول، مسجلة رقماً قياسياً جديداً في أعداد الزوار، بعد أن رحبت بأكثر من 5.6 مليون ضيف على مدى 159 يوماً، فيما بلغ مؤشر سعادة ضيوف القرية مستوى 9 نقاط من أصل 10، حسب بيان أمس.

وأفادت إدارة القرية العالمية أن عطلة نهاية الأسبوع الختامية شهدت استقبال حشود كبيرة من الضيوف الذين تدفقوا على الوجهة للاستمتاع بالأجواء الكرنفالية الرائعة والاستفادة من الصفقات المذهلة خلال الأيام الأخيرة، مقدرة إجمالي المعاملات التجارية خلال الموسم الجاري بنحو ما يزيد على 2.3 مليار درهم .

وجسّد الموسم الحادي والعشرين علامة فارقة في عالم الترفيه، حسب صحيفة الإتحاد، بما قدمه من فعاليات غير مسبوقة وأنشطة غير تقليدية احتضنتها الوجهة، ضمن سعيها لتوفير أفضل تجربة ترفيهية لضيوفها.

ويأتي على رأس القائمة العرض التشويقي «سبيد.. تشيس.. أكشن!» الذي قام فريق الترفيه في القرية العالمية بإنتاجه وتصميمه بالكامل بأسلوب مختلف ومنظور متميز تبعاً لأعلى المعاير والممارسات العالمية في صناعة الترفيه والعروض الشيّقة. وجمعت القرية العالمية ما يزيد على 30 من محترفي صناعة العروض الشيقة وممارسيها من مختلف أرجاء العالم، لتضمن تقديم تجربة ترفيهية تخطف الأنفاس للآلاف ممن شاهدوا العرض يومياً خلال الموسم في ساحة العروض الشيقة، والتي تم إنشاؤها هذا الموسم لاستضافة هذا العرض المبهر مع مدرجات تتسع لما يزيد على 1.000 ضيف.

وتألقت القرية العالمية على مدى 159 يوماً بما قدمته من حفلات غنائية ضخمة جمعت نخبة من الموسيقيين والمطربين من شتى أنحاء العالم، حيث تضمنت قائمة النجوم كلاً من نانسي عجرم وتامر حسني ومحمد عساف وعبدالله بالخير وميريام فارس والشاب خالد وعمر عبدلات وماجد المهندس وبلقيس وحكيم وميكا سينغ وعاطف أسلم، وغيرهم من الذين تميزوا في كل أسبوع على المسرح الثقافي الرئيسي في الوجهة أمام مئات الآلاف من معجبيهم.



وتميزت القرية العالمية بما قدمته من نكهات ومذاقات شهية عبر الأكشاك الموزعة على طرقاتها، حيث احتضنت الوجهة ما يزيد على 130 كشكاً لمأكولات شعبية من أكثر مطابخ العالم شهرة. ويعد شارع الأكشاك أحد أهم المحطات في الموسم الحادي والعشرين الذي تمت إعادة تصميمه بمنظور فريد ومميز ضمّ أكثر من 30 كشكاً أعدّت للضيوف ألذ النكهات الشعبية العالمية في أجواء فريدة ومميزة.

كما استضافت الوجهة 21 مطعماً ومقهى دولياً أثْرت تجربة الضيوف بنكهات دولية رائعة، لتكون القرية العالمية خياراً مفضلاً للملايين من عشاق تذوق المأكولات العالمية الفريدة والمميزة.

وحفل الموسم الحادي والعشرين بالعديد من فرص الربح والجوائز التي تنوعت ما بين النقدية والعينية والتي تعدّت قيمتها الإجمالية مليوني درهم، وشهد السحب الأسبوعي الذي استضافته الوجهة مشاركة مئات الآلاف من الضيوف عن طريق نظام إلكتروني ذكي، والذي انتهى بتوزيع مليون درهم على عشرة من ضيوف الوجهة المحظوظين من مختلف الجنسيات، إلى جانب الجوائز الإضافية المقدمة عبر الفعاليات المختلفة في رحاب الوجهة.

وقال أحمد حسين بن عيسى، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: «لقد تمثّل هدفنا الأساسي خلال الموسم في تقديم تجارب استثنائية تفوق التوقعات وتساهم في نشر السعادة بين ضيوفنا في أجواء متجددة تمنحهم إحساساً بأنهم يعيشون عالماً جديداً في كل زيارة. وقد حرصنا خلال الموسم على تقديم طيف واسع من الفعاليات والأنشطة التي اعتمدنا فيها التنوع والتجديد، بحيث تلائم مختلف الخلفيات الثقافية للضيوف، سواء كانوا من المقيمين والسياح».