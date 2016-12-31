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ثقافة ومجتمع

شوارزنيجر يحل محل ترامب في برنامج تلفزيون الواقع (سليبرتي أبرينتس)

أريبيان بزنس
السبت، 31 ديسمبر 2016
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شوارزنيجر يحل محل ترامب في برنامج تلفزيون الواقع (سليبرتي أبرينتس)

(رويترز) - مع استعداد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتولي منصبه سوف يحل محله أحد المشاهير الذين اتجهوا أيضا للسياسة في برنامج (سليبرتي أبرينتس).

 

ووعد آرنولد شوارزنيجر نجم فيلم (ترمينيتور) الذي شغل منصب حاكم كاليفورنيا مرتين بإضفاء روح الدعابة الساخرة بشكل أكبر على النسخة الجديدة من (سليبرتي أبرينتس) اعتبارا من الثاني من يناير كانون الثاني المقبل على تلفزيون (إن.بي.سي).

 

وطلب شوارزنيجر (69 عاما) من منفذي برنامج تلفزيون الواقع نقله من نيويورك إلى كاليفورنيا ليعكس شخصيته.

 

وقال "أريد أن ألعب دور شخصيتي. ترامب نجح لأنه مثل شخصيته."

 

وأضاف "أنا مقدم البرنامج الجديد. أتمنى أن أواكب ما قام به (ترامب) وأواصل البرنامج العظيم الناجح ... أريد أن أرفع نسب المشاهدة قليلا عما كانت عليه."

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