أستراليا تحتفل بالعام الجديد بحضور مليوني مواطن

استقبلت أستراليا اليوم السبت، عام 2017، وسط احتفالات وعروضٍ بالألعاب النارية في مدينتي "سيدني"، و"ملبورن".

وتعتبر أستراليا من الدول التي تتقدم العالم في استقبال العام الجديد، كونها تقع في أقصى شرق الكرة الأرضية.

وفق وكالة أنباء الأناضول، بثت قنوات تلفزة عالمية، مشاهد مباشرة من مدينة "سيدني"، تظهر عروضًا بالألعاب النارية فوق جسر ميناء سيدني، ودار الأوبرا الشهيرين.

وحضر نحو مليوني شخص، عروض الألعاب النارية التي أقيمت في المدينتين وأضاءت سماءهما، وسط تدابير أمنية مشددة.

وجرى إطلاق 10 أطنان من الألعاب النارية من 10 نقاط، أثناء احتفالات رأس السنة في "ملبورن"، خلال 10 دقائق، بحسب السلطات المحلية.

يشار أن دولة "ساموا المستقلة" جنوبي المحيط الهادئ، و"جمهورية كيريباتي" في المحيط الهادئ، سبقتا دول العالم في دخولها عام 2017.

