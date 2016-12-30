السماح لرجال شرطة نيويورك بإرخاء اللحى ووضع العمامة تماشيا مع تعاليم أديانهم

أعلن قائد شرطة نيويورك الخميس أنه بات بإمكان عناصر الشرطة إرخاء لحاهم ووضع العمامة تماشيا مع دينهم في إجراء يطالب به عناصر من السيخ والمسلمين منذ فترة طويلة.

وقال القائد جيمس أونيل في كلمة أمام الفوج الجديد من كلية الشرطة في نيويورك أوردتها وسائل الإعلام الأمريكية "أننا نغير القواعد لكي يتمكن كل الذين يريدون التقدم للانضمام إلى أفضل قوة شرطة في البلاد من القيام بذلك". وأضاف "نريد أن نجعل شرطة نيويورك تتمتع بأكبر تنوع ممكن وأظن أن هذا القرار سيساهم كثيرا في ذلك".

وفق موقع فرانس 24، تسمح بعض قوى الشرطة البلدية باحترام هذه الخصائص الدينية خصوصا في واشنطن وريفيرسايد في نيويورك على ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وبات بإمكان عناصر شرطة نيويورك من السيخ ان يتقدموا بطلب لاعتمار العمامة بطولها الطبيعي شرط ان تكون زرقاء اللون فيما كان يسمح لهم حتى الآن بوضع عمامة قصيرة يمكن ان تحتويها القبعة الرسمية.

وأتت هذه التغييرات بعدما رفع شرطي مسلم شكوى ضد الشرطة العام الماضي لأنها علقت مهامه بسبب إرخائه لحية لا تتماشى مع القواعد المعتمدة.

إلا أن هذا الشرطي مسعود سيد اعتبر أن النظام الجديد غير كاف. وهو يريد أن يسمح لعناصر الشرطة لإرخاء لحى يصل طولها إلى خمسة سنتمترات.