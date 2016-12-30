Arabian business
ثقافة ومجتمع

واجهة المجاز المائية تستقبل عام 2017 بعرض ضخم للألعاب النارية

أريبيان بزنس
الجمعة، 30 ديسمبر 2016
‫اخبار متعلقة‬‎
واجهة المجاز المائية تستقبل عام 2017 بعرض ضخم للألعاب النارية

تستقبل واجهة المجاز المائية - إحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية العائلية في إمارة الشارقة - العام الجديد "2017" بعرض مميز للألعاب النارية هو الأضخم من نوعه في الإمارة.

 

وسيكون الزوار على موعد ليلة يوم غد مع هذا العرض غير المسبوق الذي يستمر لعشر دقائق كاملة لتشارك واجهة المجاز سكان الإمارة وزوارها الفرح والأمل والخير بحلول العام الجديد.

 

وعلى امتداد السماء فوق واجهة المجاز المائية ستتزيّن المنطقة بهذا العرض من الألعاب النارية الضخمة ضمن لوحات بصريّة خلّابة يمكن رؤيتها من عدّة مواقع سياحية مجاورة للواجهة مثل جزيرة النور والمنتزه وجزيرة العلم إضافة إلى كورنيش بحيرة خالد والمباني السكنية والتجارية المحيطة بالمنطقة ما سيتيح لعشرات الآلاف من الأشخاص فرصة متابعة هذه اللحظات تظهر الأجواء الاحتفالية المميزة في الشارقة، وفق وكالة أنباء الإمارات.

 

يذكر أن واجهة المجاز المائية تستضيف على مدار العام مجموعة من الأنشطة الفنية والترفيهية المتنوعة التي تشمل عروضا سينمائية ومسرحية وعروض الألعاب النارية في الاحتفالات والمناسبات الوطنية والأعياد.

 

وتعمل الواجهة حالياً على الانتهاء من مشروع التوسعة الذي بلغت تكلفته 35 مليون درهم وتشمل إضافة 53 ألف قدم مربعة إلى مساحتها الحالية تتضمن 12 مطعماً ومقاهي جديدة علاوة على توسيع نافورة الشارقة المائية التي تطل على سلسلة المطاعم والمقاهي على امتداد الواجهة بالإضافة إلى توفير 165 موقفاً للسيارات بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة للزوار وتلبية احتياجاتهم.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

مسرح المجاز يشهد التصفيات النهائية لـ"منشد الشارقة 9" مساء غد

الأسطورة خوليو إجليسياس يسحر الآلاف من محبيه في مسرح المجاز بالشارقة

واجهة المجاز المائية تقدم العرض الموسيقي العالمي "قيثارة الأرض" لأول مرة في الشرق الأوسط

اقبال كبير شهدته فعاليات وعروض واجهة المجاز المائية في الشارقة

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

فيديو:كاميرا مراقبة من عمليات شرطة دبي تنقذ شخصا تعرض لازمة قلبية

"دبي للتسوّق" يعوض فلبينياً فقد وظيفته بإنفينيتي و150 ألف درهم

القبض على مسنة مصرية احتفلت بـ"زفافها"

لاجئان يتسببان في استدعاء الشرطة بسبب هدية لميركل

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بورصات الشرق الأوسط ترتفع في نهاية عام شهد تقلبات كبيرة و2017 قد يكون أفضل

بلدية دبي تطلق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »