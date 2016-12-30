واجهة المجاز المائية تستقبل عام 2017 بعرض ضخم للألعاب النارية

تستقبل واجهة المجاز المائية - إحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية العائلية في إمارة الشارقة - العام الجديد "2017" بعرض مميز للألعاب النارية هو الأضخم من نوعه في الإمارة.

وسيكون الزوار على موعد ليلة يوم غد مع هذا العرض غير المسبوق الذي يستمر لعشر دقائق كاملة لتشارك واجهة المجاز سكان الإمارة وزوارها الفرح والأمل والخير بحلول العام الجديد.

وعلى امتداد السماء فوق واجهة المجاز المائية ستتزيّن المنطقة بهذا العرض من الألعاب النارية الضخمة ضمن لوحات بصريّة خلّابة يمكن رؤيتها من عدّة مواقع سياحية مجاورة للواجهة مثل جزيرة النور والمنتزه وجزيرة العلم إضافة إلى كورنيش بحيرة خالد والمباني السكنية والتجارية المحيطة بالمنطقة ما سيتيح لعشرات الآلاف من الأشخاص فرصة متابعة هذه اللحظات تظهر الأجواء الاحتفالية المميزة في الشارقة، وفق وكالة أنباء الإمارات.

يذكر أن واجهة المجاز المائية تستضيف على مدار العام مجموعة من الأنشطة الفنية والترفيهية المتنوعة التي تشمل عروضا سينمائية ومسرحية وعروض الألعاب النارية في الاحتفالات والمناسبات الوطنية والأعياد.

وتعمل الواجهة حالياً على الانتهاء من مشروع التوسعة الذي بلغت تكلفته 35 مليون درهم وتشمل إضافة 53 ألف قدم مربعة إلى مساحتها الحالية تتضمن 12 مطعماً ومقاهي جديدة علاوة على توسيع نافورة الشارقة المائية التي تطل على سلسلة المطاعم والمقاهي على امتداد الواجهة بالإضافة إلى توفير 165 موقفاً للسيارات بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة للزوار وتلبية احتياجاتهم.