فيديو:كاميرا مراقبة من عمليات شرطة دبي تنقذ شخصا تعرض لازمة قلبية

نشر ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي يوم الثلاثاء الماضي تغريدة وفيديو عن سرعة بديهة ضابط عمليات شرطة دبي حين أنقذ شخصا تعرض لازمة قلبية. وقال في التغريدة .

لاحظ موظف عمليات في شرطة دبي مواطنا وهو يقبض بيده على صدره مما اثار شكوكه بأنه أصيب بأزمة قلبية، وسارع ليطلب له الشرطة والإسعاف، ليقذ الرجل. زأضاف موضحا أن التسجيل لم يختصر...الإسعاف وصل بهذه السرعة الموجودة في التسجيل.