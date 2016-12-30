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"دبي للتسوّق" يعوض فلبينياً فقد وظيفته بإنفينيتي و150 ألف درهم

أريبيان بزنس
الجمعة، 30 ديسمبر 2016
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"دبي للتسوّق" يعوض فلبينياً فقد وظيفته بإنفينيتي و150 ألف درهم

سنوات الخدمة والعمل بحب وتفان من أجل مدينته المفضلة دبي لم تذهب سدى بالنسبة للفلبيني جويل غفتريز، 43 عاماً، بل أتت ثمارها أخيراً بعد 16 عاماً، إذ بادلته دبي الحب نفسه لتردّ له الجميل في الوقت المناسب، ولتنسج له حكاية جميلة ذات نهاية سعيدة مع «مهرجان دبي للتسوّق».

 

كان لدى جويل - بحسب ما يروي - إحساس خفي بأن هذه المدينة التي طالما أحبها وعمل فيها بإخلاص لن تتركه يغادرها ويذهب بلا وداع يليق بهيبتها ومكانتها في قلبه، وهكذا كان بالفعل، ففي الوقت الذي كان يلملم أغراضه ويستعد لمغادرة عمله كبائع في أحد المحال التجارية الكبرى بعد الاستغناء عن خدماته، جاءه اتصال هاتفي من إدارة «مهرجان دبي للتسوق» ليبشّره بأنه أول رابح في «سحوبات إنفينيتي الكبرى» لهذا الموسم، وأنه حصل على سيارة إنفينيتي QX70 و150 ألف درهم نقداً، وفق صحيفة الخليج.

 

لقد واظب جويل على شراء كوبونات السحوبات منذ سنوات، وكان الحلم يراوده بأنه سيربح ذات يوم، وبالفعل فقد تحوّل حلمه حقيقة وربح الجائزة الكبرى في اليوم الأول للسحب ما أشعره بالسعادة الغامرة والفرح الكبير.

 

وقال جويل: «أنا سعيد جداً بحصولي على الجائزة الكبرى في السحب اليومي.. لقد كانت مفاجأة كبرى بالنسبة لي والأجمل هو توقيتها، إذ إنني تبلغت رسمياً بالاستغناء عن خدماتي من قبل إدارتي في العمل، ولكن هذه الجائزة جاءت لتعوضني عن خسارتي العمل، ولتساعدني في بناء حياة جديدة وسعيدة مع عائلتي».

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