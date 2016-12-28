الكشف عن احتفالات رأس السنة بالألعاب النارية بومضات من معرض إكسبو 2020

تنطلق في دبي يوم السبت القادم 31 ديسمبر احتفالات راس السنة الميلادية 2017، وذلك في أماكن متعددة ، وسيكون أبرزها احتفالات من وحي معرض إكسبو 2020 القادم في منطقة وسط مدينة دبي وبرج خليفة اعلى مبنى في العالم.

وتستقبل المنطقة الزوار من كافة أنحاء العالم الذي جاءوا لمشاهدة العروض المذهلة للألعاب النارية التي تسلط الضوء على الإنجازات والمشاريع المستقبلية الطموحة.

ستتضمن هذا العام سلسلة من عروض الألعاب النارية التي يحمل كل منها طابعاً مميزاً، لتقدم احتفالات العام الجديد التي تنظمها “إعمار” مشهدية استثنائية تنشر النور والألق في ليل المدينة.

وستتوالى عروض الألعاب النارية في تتابع بصري يضفي على كافة أرجاء “وسط مدينة دبي”، أجواء احتفالية تبرز جسراً رمزياً يربط بين ماضي دبي المجيد ومستقبلها المشرق. وعلى إيقاع موسيقي بديع سيتجلى تشكيل بصري بتقنيات تتضافر لرسم صورة مشرقة كما يتضمن الحدث احتفاء بمعرض “إكسبو دبي 2020” عبر تشكيل بصري يجسد شعار الحدث، والمستوحى من مشغولات مصنع أثري للذهب يعود تاريخه إلى 4000 آلاف عام.

وسيكون الزوار على موعد مع الكثير من العروض الرائعة التي ستتوج عند منتصف الليل بالألعاب النارية الحافلة بالألوان والتي ستغمر المعلَم العالمي “برج خليفة”. وينتهي الحدث مع تشكيلات تحتفي بالإنجازات الكبيرة والمعالم الاستثنائية التي تنتظر مستقبل دبي. وتتكامل ألوان قوس قزح، وأشكال المذنبات السوداء والبيضاء والديودات الباعثة للضوء LED لتزين عروض الألعاب النارية السماء فوق “برج خليفة” و”دبي أوبرا” وعدد من المباني في “وسط مدينة دبي” باستخدام أحدث الحلول التقنية. وتمتاز الموسيقى المصاحبة للألعاب النارية بطابعها العربي الحيوي الذي يتناغم في تدرج إيقاعاته مع تشكيلات العروض البصرية. وستجوب عروض الألعاب النارية، التي سيتم بثها على الهواء مباشرة، سماء المدينة من “وسط مدينة دبي” وصولاً إلى مشروع “خور دبي”، كما يمكن مشاهدتها أيضاً عبر الشاشات الكبيرة التي ستتوزع في أرجاء “وسط مدينة دبي” أو عبر الإنترنت. وسيتم إعداد مساحات خاصة للجمهور للتمتع بمشاهدة احتفالات العام الجديد في “وسط مدينة دبي”، وينصح بالحضور قبل الساعة 6 مساءً واستخدام وسائل النقل العامة، حيث سيتم تمديد ساعات عمل “مترو دبي” بهذه المناسبة.