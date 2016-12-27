المغامرة الإماراتيه دانة العلي تواصل استعدادها لتسلق ايفرست

تستعد المغامرة الإماراتية دانة العلي لخوض معسكر جبل أكونكاغوا بالأرجنتين أحد أعلى القمم السبع في العالم خلال الفترة من 7 الى 20 يناير المقبل استعداداً للمهمة الكبرى في تسلق قمة إيفرست خلال شهر أبريل من العام القادم.

وتسعى دانة العلي لتكون أول إماراتية تصعد القمة الأعلى في العالم عبر برنامج تدريبي شاق تمكنت خلاله من رفع وتيرة الإعداد بصعودها قمتي جبل كلمينجارو وهي أعلى قمة بقارة افريقيا بإرتفاع 5985 مترا وجبل ألبروس في روسيا على ارتفاع 5642 مترا.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، ترعى اللجنة الأولمبية الوطنية المغامرة الشابة التي تطمح في رفع علم الإمارات على ايفرست وتحقيق إنجاز جديد من نوعه لفئة المرأة الرياضية على المستوى المحلي والثالث على المستوى العربي بعدما نجحت الفلسطينية سوزان الهوبي، والسعودية رها محرق في صعود الجبل.

وأكدت دانة العلي أنه مع اقتراب موعد تسلق ايفرست تبذل جهوداً كبيرة في التركيز على زيادة لياقتها البدنية للتمكن من صعود القمة التي يبلغ ارتفاعها 8848 متراً عن سطح البحر إذ تنخرط في تدريبات يومية بإحدى الأندية الرياضية للتأقلم على انخفاض مستوى الضغط وهو الأمر الذي لم تجد فيه أيه معوقات بل يدفعها بقوة نحو استكمال مسيرتها نحو تسطير نجاحاً يحسب للمرأة الإماراتية بصفة عامة.