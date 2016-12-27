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ثقافة ومجتمع

فتاة صغيرة تواجه آلاف حضروا لحفل عيد ميلادها بعد ﻿نشر دعوة له بالخطأ على فيسبوك﻿

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 27 ديسمبر 2016
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فتاة صغيرة تواجه آلاف حضروا لحفل عيد ميلادها بعد ﻿نشر دعوة له بالخطأ على فيسبوك﻿

صارعت روبي ايبارا الدموع بعد أن حضر آلاف حفل عيد ميلادها الـ 15  بعد نشرت دعوة له بالخطأ على فيسبوك، وتسبب الآلاف بفوضى عارمة أمس في قرية لا جويا في ولاية سان لويس بوتوسي المكسيكية.

وحضرت حشود من الصحافيين والمصورين وآلاف من الشبان إلى الحفل مما أدى إلى إنهاك والدي الفتاة روبي التي كادت أن تصاب بانهيار من هول الأعداد الكبيرة التي حضرت بحسب موقع مجلة بيبول.

وارتكب والدي فتاة خطأ بنشر فيديو للعموم بدلا من توجيهه للأصدقاء فقط، وذلك في دعوة لحضور حفل لابتهما في قرية شمال المكسيك طالبين ممن يشاهدها الحضور، وقام أحد الخبثاء وهو مصور بنقل الدعوة بحرفيتها أي يمكن للجميع الحضور لتناول الطعام والاستمتاع بسباق الخيل وموسيقى فرق محلية.

وانتقل الفيديو من فيسبوك إلى يوتيوب حيث شاهده عشرات الآلاف مما جعله موضع تعليقات كبار النجوم وعروض رعاية من الشركات فضلا عن سيل من النكات الساخرة بحسب صحيفة ديل ميل.  وأكد قرابة مليون و200 ألف شخص رغبتهم في حضور حفل عيد ميلاد الفتاة المكسيكية التي  15/ عاما/ بعد أن حقق مقطع فيديو يتضمن دعوة للحفل من جانب والدي الفتاة نسب مشاهدة عالية للغاية عبر الإنترنت، حيث تمت مشاركة هذا المقطع 869 ألف مرة.

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