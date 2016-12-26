"الشارقة للفروسية" يعلن نتائج مسابقة التصوير الفوتوغرافي للجواد العربي

أعلنت اللجنة المنظمة العليا لمهرجان الشارقة للجواد العربي نتائج مسابقة التصوير الفوتوغرافي للجواد العربي التي أقيمت على هامش مهرجان الشارقة للجواد العربي- الإنتاج المحلي.

تهدف المسابقة إلى إبراز واحتضان المبدعين في مجال التصوير الفوتوغرافي من مختلف الفئات وتحفيز واستقطاب الهواة وتشجيع العناصر الشابة والموهوبة وتعزيز الهوية الوطنية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، فاز بالمركز الأول المصور عماد علاء الدين فيما جاءت المصورة هبة خالد حج عثمان في المركز الثاني بينما حصد المصور حسام الباز المركز الثالث، ونالت فيكتوريا بوبياليفا المركز الرابع.

وتوج الفائزين سعادة سلطان محمد خليفة اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق وأديب العاني رئيس المكتب التنفيذي وعبد الله الشحي نائب رئيس جمعية الإمارات للتصوير الضوئي.

وقال اليحيائي: " إن المسابقة تهدف إلى تقدير وتعزيز أهمية فن التصوير الفوتوغرافي وإبراز أصالة الجواد العربي وإيقاف الزمان لحظة عند جمال الجواد العربي بصورة من مصورين مبدعين يتنافسون على إبراز ذلك الجمال الساحر للجواد العربي في شارقة الخير".

من جانبه.. قال أديب العاني رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد المصورين العرب: " حظيت هذه التجربة الأولى بنجاح كبير واستطاعت أن تخطو خطوة وتضع موطئ قدم لها ضمن لفعاليات الضوئية الجميلة خاصة في مسابقات الجواد العربي التي تتطلب من المصور التركيز على أهم العناصر الفنية والجمالية التي يتميز بها الجواد العربي، ونالت متابعة كبيرة من جمهور المصورين ومن الحضور، متوقعا لها تألقاً أكثر في النسخ المقبلة.