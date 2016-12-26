حاكم الشارقة يصدر مرسوما بشأن إنشاء وتنظيم مجمع اللغة العربية ف

الشارقة في 18 ديسمبر/ وام / شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم بمسرح الجامعة القاسمية انطلاقة احتفالية المركز التربوي للغة العربي لدول الخليج باليوم العالمي للغة العربية التي تقام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجامعة القاسمية وجمعية حماية اللغة العربية، وأعلن صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الاحتفالية عن إصدار مرسوم أميري بشأن إنشاء وتنظيم مجمع اللغة العربية في إمارة الشارقة.

وقال سموه في كلمة له " انها لمناسبة سعيدة أن يكون فيها إصدار المرسوم الأميري بإنشاء مجمع اللغة العربية في الشارقة ولن يكون هذا المجمع فاعلا بنفسه نظرا لما يحيط بنا من تغريب في مختلف المجالات، فهذا المجمع سيكون عونا للمجامع الأخرى في جميع أقطار البلدان العربية وحتى خارج الأوطان العربية وكذلك إلى جانب هذا الواجب الملقى على عاتقنا بإنشاء مجمع للغة العربية فقد تكفلنا بإصدار القاموس التاريخي حيث أن هذا المشروع يحتاج جهدا مكثفا - فكري ولغوي ومادي - والآخرون ليس لديهم الامكانيات التي تقدرهم من القيام بذلك فعند انضمامي مؤخرا لعضوية مجمع اللغة العربية في القاهرة أعلنت عن مسؤوليتي في إصدار هذا القاموس التاريخي ".

وأضاف سموه " لعل أحدكم يتساءل ما الذي أعنيه بالقاموس التاريخي فهو قاموس نجمع من خلاله المادة اللغوية ويحتاج لحشد من المفكرين والباحثين والعلماء باللغة وبتاريخ الكلمة وكيف تكونت، وسيعتمدون في ذلك على القرآن الكريم والأحاديث النبوية والشعر العربي القديم إلى جانب اللغات السامية ".

وقال سموه " اللغة بالنسبة لي أنا كما قال القائل اذا استعبدت أمة ففي يدها مفتاح حبسها بارتباطها بلغتها، فنحن الآن ينطبق علينا قول هذا القائل، فطريق تحريرنا من هذا الحبس ارتباطنا بلغتنا وما أسهل ذلك ولن نكون بحاجة لأي كان، ونحن لسنا بحاجة إلى معركة ولا سلاح إنما نحتاج إلى فكر عميق صادق مؤمن بهذه اللغة التي هي لغة جبريل عليه السلام ولغة القرآن الكريم، ولذلك أكرمنا الله تعالى بهذا العقل وهذا الدين وكذلك أكرمنا بهذه اللغة التي ما ان أردنا جمع كل لغات العالم لا تأتي بقدر حرف واحد من حروفها ".

وأورد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القسمي أثناء كلمته جملة من الأمثلة حول نماذج من الكلمات العربية ومعانيها ككلمة " تنافس " والتي تعني تسابق وكيف أنها مشتقه من النفس حيث كانوا قديما يغطسون في برك الماء حتى يبقى فيه أكثرهم تحملا لكتم أنفاسه ومن هنا جاءت لفظة يتنافسون وجرت لتستخدم على كل من يتسابق في مختلف الميادين .. فيما أورد سموه مجموعة من المعاني لكلمة " سعى " مستشهدا في ذلك بآيات القرآن الكريم وأبيات من الشعر العربي حيث أنها تعني في أحيان الاهتمام بتحصيل أمر ما وتعني أحيان المشي الذي يتخلله عدو.

واثنى صاحب السمو حاكم الشارقة في ختام حديثه على جهود مجامع اللغة العربية حول العالم وأكد بأنها تحتاج إلى دعم أكبر من المسؤولين في قطاعات التربية والتعليم والثقافة .. مشيرا إلى أن مشروع حماية اللغة العربية والنهوض بها جزء من المشروع الثقافي الذي يضم التراث والمسرح والشعر والكتاب والفنون وغيرها.

واستهلت احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بعزف السلام الوطني وتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم بعدها تم عرض مادة مرئية تسجيلية بعنوان "انتشار اللغة العربية" من إعداد المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة عرضت من خلاله مسيرة اللغة العربية منذ البعثة النبوية وما قبلها وما تلاها من أعمال لغوية لعلماء اللغة المسلمين والجهود المبذولة في مختلف أقطار العالم العربي والإسلامي بإنشاء مراكز ومجامع وجوائز وفعاليات متخصصة لرفعة شأن اللغة العربية وصونها.

وقال عبد الله بن عبد الرزاق الصانع خطاط الكلمة السامية في المملكة العربية السعودية خلال كلمة له " صرخة القاسمي أفاقت اللغة العربية من سباتها، وصرخة العرب جميعا جمعت في صوت رجل واحد، وهو أول من وقف هذه الوقفة للذود عن هذه اللغة ".

وأضاف إن الخط العربي هو الخط الوحيد الذي يملك مادة ثقافية غزيرة، وبفضل الإسلام أصبح الخط العربي عالميا، وهو خير سبيل لمعرفة العربية وأسرارها، ولي في معرض "نصرة النبي بالخط العربي " خير دليل على قوة هذا الفن وعمق اللغة التي يكتب بها .

وألقى الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية كلمة اشار فيها إلى أن اللغة العربية الفصحى المبسطة هي لغة التواصل التي سوف تعتمد بين أفراد مجتمع الجامعة القاسمية كافة سواء خلال ساعات الحصص الدراسية أو حتى في الاستراحات والتعاملات الإدارية والاجتماعية وغيرها وسترصد الجامعة جوائز قيمة لمن يلتزم في ذلك ويجتهد به.

وتلقى صاحب السمو حاكم الشارقة في ختام الحفل درعا تذكارية على تفضله بحضور ورعاية هذه الاحتفالية السنوية ولدعمه الدائم لأنشطة وبرامج المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج ومساندته الكبيرة للغة العربية والقائمين عليها.

وتفقد صاحب السمو حاكم الشارقة المعارض المقامة على هامش الاحتفالية ممثلة في معرض الكتاب ومعرض أفضل الممارسات الطلابية في القراءة ومعرض المخطوطات الإسلامية ومعرض نصرة النبي صلى الله عليه وسلم.

حضر الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في الجامعة القاسمية الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي وسعادة خوله الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وسعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام وسعادة سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم وعبد الرحمن بن علي الجروان والدكتور عبيد سيف الهاجري والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة.