اعتقال مدير قسم اسرائيلي في فيسبوك لمحاولته التحرش الجنسي بطفلة

جرى يوم الجمعة توجيه اتهامات لمسؤول الواقع الافتراضي في فيسبوك وهو الاسرائيلي دوف كاتز بعد اعتقاله لمحاولته طلب ممارسة الجنس مع قاصر قرب مدينة سياتل الامريكية.

وتشير تقارير في الصحافة الاسرائيلية إن كاتز هو مخترع اوكلوس ريفت Oculus Rift.



تشير وثائق الاتهام أن كاتز استجاب لإعلان إنترنت نشره شرطي متخفي ينتحل هوية فتاة عمرها 15 عاما على موقع انترنت للإعلانات المبوبة-.backpage.com- تعرض فيه ممارسة الجنس دون حماية لقاء المال، وعرض كاتز دفع 360 دولار للفتاة المزعومة فيما كان عنصر الشرطة ينتحل هوية الفتاة للإيقاع بالمعتدين على الاطفال والقاصرين.

وأكدت مصلحة السجون في كينغ كاونتي اعتقال كاتز من قبل شركة توكيلا يوم الاربعاء الماضي وسيجري توجيه الاتهامات له رسميا يوم 5 يناير القادم. وبحسب موجز شخصي نشره كاتز على حاسبه في شبكة لينك إن فهو يتولى منصب رئيس قسم الرؤية الحاسوبية في أوكيولوس في إر- أي الواقع الافتراضي في شركة أوكلوس التابعة لفيسبوك. ويشير تقرير أمريكي - King 5's- إن كاتز هو مواطن اسرائيلي يعيش في كاليفورنيا، واتهم بالتواصل مع قاصر لأغراض لا أخلاقية.