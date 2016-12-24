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ثقافة ومجتمع

مصرع 6 كويتيين من أسرة واحدة في حريق يخت أثناء رحلة بحرية

أريبيان بزنس
السبت، 24 ديسمبر 2016
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مصرع 6 كويتيين من أسرة واحدة في حريق يخت أثناء رحلة بحرية

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء في بيان صحافي أمس أن حريقا وانفجارا أصاب يختا يبلغ طوله 48 قدما وعلى متنه عائلة كويتية كانت متجهة في رحلة بحرية بالقرب من منطقة الزور، وأوضحت الإدارة بأن الحادث أسفر عن وفاة 6 أشخاص رجل وثلاثة نساء وطفلتين، واصابة رجلين وامرأة وطفلة.

وقالت الإدارة ان غرفة عمليات الإدارة العامة للإطفاء تلقت بلاغا في تمام الساعة 3:38 مساء يفيد بوقوع الحادث وعلى اثره تم توجيه زوارق الإطفاء من مركزي الشعيبة والسالمية للإطفاء البحري وتساندهم زوارق خفر السواحل والطيران العمودي التابع لوزارة الداخلية، مؤكدة أن موقع الحادث شهد عمليات بحث وانتشال جثث المتوفين ونقل المصابين الى مرسى منتزه الخيران، حيث تواجدت في الموقع سيارات اسعاف وطائرتين تابعتين للإسعاف الجوي وتم نقل المصابين الى مستشفيات العدان ومبارك الكبير، وفق صحيفة الأنباء الكويتية.

 

وفيما يتعلق بأسباب الحادث أوضحت الإدارة بأن التحقيق مازال جار لمعرفة ملابسات الحادث، لافتة الى تواجد نائب المدير العام لشئون قطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العقيد خليل الأمير ومدير إدارة الإطفاء البحري المقدم بدر الكدم في موقع الحادث.

 

 

وفي هذا السياق، أكد وزير الصحة د.جمال الحربي ان المصابين الأربعة في الحادث يمكن وصف حالتهم بالمتوسطة عدا حالة الطفلة التي توصف حالتها بالحرجة.

 

وقال الحربي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الحادث اسفر عن 6 وفيات، حيث توفيت 5 حالات بموقع الحادث واخرى في طريقها لمستشفى مبارك الكبير، بينما الإصابات الأربع احداها تتلقى العلاج بمستشفى مبارك وتجرى لها أشعة مقطعية للوقوف على حالتها بالشكل القاطع، والحالات الأخرى بمستشفى العدان، احدها طبيب شاب والآخر يبلغ من العمر 17 عاما وحالتهم مستقرة وإصابتهم تتفاوت بين كسور وخدوش وكدمات، بينما الطفلة بالعناية المركزة وحالتها خطرة.


هذا، وأصدرت وزارة الصحة أمس بيانا حول الحادث، مؤكدة التعامل مع 10 حالات كانت على متن اليخت، منها 6 وفيات تسلم الطب الشرعي 5 منها في موقع الحادث، وأخرى اثناء النقل الى مستشفى مبارك الكبير.

 

وأوضح البيان اصابة 4 اشخاص تم نقل 3 منهم الى مستشفي العدان وآخر الى «مبارك الكبير»، لافتا الى مشاركة 11 سيارة إسعاف وطائرتين مروحيتين.

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