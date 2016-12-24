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ثقافة ومجتمع

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير بدر بن سلمان بن سعود

أريبيان بزنس
السبت، 24 ديسمبر 2016
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الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير بدر بن سلمان بن سعود

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلمان بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 26 / 3 / 1438هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

 

صدر ذلك عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي حسب وكالة أنباء السعودية.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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