"اينوك" الإماراتية تقدم للعملاء فرصة الفوز بـ34 سيارة وجوائز بقيمة 19 مليون درهم

تشارك شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" ـ الشريك الإستراتيجي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ـ للسنة 22 على التوالي في فاعليات الدورة الجديدة لمهرجان دبي للتسوق التي تبدأ في 26 يناير الحالي لمدة 34 يوما متتالية عبر منح العملاء والزوار فرصة الفوز بـ 34 سيارة وجوائز بقيمة 19 مليون درهم.

وقال سعادة سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك" في تصريح صحافي له اليوم إن المجموعة تلتزم بدعم أجندة دبي الإستراتيجية التي تقدم للعالم نماذج استثنائية في الابتكار ضمن شتى المجالات.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، أضاف إنه انطلاقا من مكانة "اينوك" كشريك إستراتيجي لمهرجان دبي للتسوق منذ أكثر من عقدين من الزمن فقد أصبحت عنصرا بارزا في مسيرة النجاح الاستثنائية لهذا الحدث العالمي الكبير.

وأوضح الفلاسي أنه يمكن لعملاء "اينوك/ ايبكو" الذين ينفقون /20/ درهما في متاجر "زووم" أو "برونتو" أو "بافو بيتزا" أو /30/ درهما على عدد من خدمات "تسجيل" أو /100/ درهم لتغيير الزيت أو غسيل السيارات في "أوتوبرو" الدخول في السحب خلال المهرجان الذي يخولهم فرصة الفوز بسيارة "نيسان" يوميا كما تزداد فرص العملاء بالفوز ثلاثة أمثال عند شراء الباقة الترويجية التي تتضمن بطاقات شحن "اتصالات" أو "دو" أو "سالك".

وستمنح محطات شبكة "اينوك"/"ايبكو" ومتاجر "زووم" المستقلة العملاء فرصة المشاركة في "سحوبات إنفينيتي الكبرى" عند شراء تذكرة السحب بقيمة /200/ درهم التي تخول ربح باقة يومية من الجوائز تضم سيارة "إنفينيتي QX70" ومبلغ /150/ ألف درهم.

وسيحظى بقية المشاركين ممن لم يربحوا خلال السحب اليومي بفرصة أخرى للربح مع السحب الأسبوعي المنفصل الذي يتيح لهم أن يكونوا من بين خمسة رابحين بمبلغ /50/ ألف درهم.