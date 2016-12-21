"تسوق ممتع وربح سعيد" تمنح المتسوقين جوائز بمليون درهم خلال مهرجان دبي للتسوق

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ـ التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ـ ومجموعة مراكز التسوق في دبي اليوم عن الحملة الترويجية "تسوق ممتع وربح سعيد" التي تبلغ جوائزها مليون درهم خلال "مهرجان دبي للتسوق 2017" الذي ينطلق في /26/ من الشهر الحالي لمدة /34/ يوما.

وتتضمن الحملة الترويجية جوائز أسبوعية بقيمة /50/ ألف درهم لكل من رابحين محظوظين والسحب النهائي سيكون على جائزتين بقيمة /50/ ألف درهم لكل منهما والجائزة الكبرى بقيمة /100/ ألف درهم.

وتتضمن الحملة أيضا عروض "امسح واربح" التي ستمنح المتسوقين فرصا لربح جوائز فورية بقيمة إجمالية تبلغ /400/ ألف درهم فمقابل كل /200/ درهم يتم إنفاقها في أي من مراكز التسوق المشاركة يحصل المتسوق على كوبون يخوله الدخول في السحوبات التي ستجرى في السابع و/14/ و/21/ و/28/ من يناير /2017/.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، قال ماجد الغرير رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي في تصريح صحافي له اليوم إن دبي تحتضن مزيجا من الجنسيات المتنوعة وتستقطب أعدادا كبيرة من السياح لذا فإن الهدف من إطلاق هذه الحملة الترويجية إتاحة المجال أمام الجميع لاختبار تجارب تسوق مميزة ومنحهم الفرصة لربح أكبر قدر ممكن من الجوائز.

وأشار إلى أن الحملات الترويجية التي نظمتها مجموعة مراكز التسوق في دبي على مدار السنوات الماضية حضيت بمشاركة واسعة من المتسوقين سواء كانوا من السياح أو من داخل الدولة.

وذكر سعيد محمد معصم الفلاسي مدير تنفيذي إدارة التجزئة والشراكات الإستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن الشراكة مع مجموعة مراكز التسوق في دبي تعكس التزام المؤسسة تجاه دعم قطاع التجزئة الذي يواصل تأدية دور بارز في تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للسياحة والتسوق على مستوى العالم.

وأكد أن الحملات الترويجية التي يتم تنظيمها على مدار العام ـ لا سيما تلك التي تتم بالتعاون مع مجموعة مراكز التسوق في دبي ـ تساهم في إثراء تجربة التسوق لدى زوار دبي .. معربا عن ثقته بأن هذه الحملة الترويجية سوف تحظى بنجاح كبير وهي إضافة مميزة للدورة الثانية والعشرين لمهرجان دبي للتسوق.

يذكر أن مراكز التسوق المشاركة في الحملة الترويجية تشمل كلا من مركز الغرير ومركز البستان ومركز المنال والملا بلازا وبن سوقات سنتر والبرشاء مول وبرجمان وسنشري مول ودبي أوتليت مول ومركز الكرامة والريف مول ومركز تايمز سكوير والاتحاد مول وأبتاون مردف وسيتي سنتر الشندغة وسيتي سنتر معيصم ونيو ويست زون مول.