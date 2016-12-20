Arabian business
ثقافة ومجتمع

ماذا علق الألمان في مواقع التواصل على حادث الدهس في برلين؟

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2016
‫اخبار متعلقة‬‎
ماذا علق الألمان في مواقع التواصل على حادث الدهس في برلين؟
نعى نادي بايرن ميونيخ الضحايا على تويتر "نقف بكل مشاعرنا مع الضحايا، وعائلاتهم وأقربائهم".

حادثة الدهس التي عاشتها برلين، مساء الإثنين (19 ديسمبر/ كانون الأول) مع اقتراب ليلة عيد الميلاد، والتي أدت إلى مقتل 12 شخصا وجرح العشرات، أثارت حزن المواطنين، الذين رأوا أن العيد اصطبغ بصبغة الدم، وحمل معه الألم بدلا من الفرحة. 

 

وغردت إليس على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قائلة، وفق موقع دويتشه فيله: 

"سحر أجواء عيد الميلاد تتحطم، وجلبت معها بعض الأضواء الصغيرة الحزينة"، وذاك كناية عن الشموع التي أشعلت على أرواح الضحايا". فيما ظهرت صورة لبابا نويل وهو حزين.

 

 

فيما كتبت إحدى المغردات: اللوم لا يجب أن يلقى على عاتق  اللاجئين، ولا عاتق  ميركل ولا على الناس الطيبين، بل إن  اللوم كل اللوم  يلقى فقط على شخص واحد مريض نفسيا.

 

 

مقدم البرامج التلفزيونية الساخر يان بومرمان غرد على صفحته الخاصة:

"لا خوف، لا كراهية، لا خوف، لا كراهية، لنقف جميعا صفا واحدا، وأتمنى لكم مساءا سعيدا وآمنا."

 

يذكر أن بومرمان قطع برنامجا له هو والفنان أولي شولتز بعد وقوع الحادث، حيث كانا على بعد  ثلاثة كيلومترات فقط  من سوق عيد الميلاد. وقال شولتز إنه حتما أمر سيئ، لقد كنت هناك قبل أيام فقط.   وأضاف شولتز "لا يمكن أن تضحك الناس وتشيع الأجواء الجيدة، وقربك ناس يموتون، وضحايا."

 

 

إلا أنه وبعكس الموقف الذي اتخذه بومرمان وشولتز رفض الفنان الكوميدي أوليفر كالكوفه وقف عرضه الساخر مع أنه كان يبعد 500 متر فقط عن مكان الحادث، وقال عبر حسابه على الفيسبوك: "عدت للتو إلى المنزل، ولقد علمت بالحادث في فترة الاستراحة القصيرة، واعترف أن هذا هو أصعب شيء يمكن أن يمر به أي فنان على المسرح، إذ أنه وبغض النظر عما تفعل فقد يحسب بأنه رد فعل خاطئ."

 

 

وتابع الفنان الألماني الساخر "اتخذت قراري باستمرار العرض وقلت أمام الجمهور: علمنا أن هناك حادثا بالقرب من هنا، وبغض النظر عمن فعله، سواء أكان إرهابيا، لاجئا، ناشطا، سياسيا، متطرفا دينيا، أو حتى شخصا محبطا ، فهو بالتأكيد شخص أحمق."

 

 

ومن المغردين كان هناك أناس أصابتهم الصدمة، وقالت إحدى المغردات وتدعى لاورا ريد عبر هاشتاغ أطلق  لنصلي من أجل برلين #PrayForBerlin  "من يسأل عما يمكن فعله في هذه الأوقات، فليتبرع بالدم، هناك العديد من الجرحى."

 

فيما علق أحدهم  قائلا: "آخ سحقا يا برلين".

 

 

ونعى نادي بايرن ميونيخ الضحايا وقال عبر تغريدة له على تويتر "نقف بكل مشاعرنا مع الضحايا، وعائلاتهم  وأقربائهم".

 

 

وغرد آخر  يدعى وليد مظهراً تضامن الشعب الفرنسي مع الألماني وقال: "سوية ضد الإرهاب  الصداقة الفرنسية الألمانية"  حيث شهدت مدينة نيس الفرنسية حادث أخر مشابه لحادثة برلين في يوليو/ تموز الماضي.

 

 

وتنادى الناس أيضا للصلاة وإظهار التعاضد، حيث وجهت كنيسة برلين الدعوة من أجل الصلاة على أرواح الضحايا ولأجل أقربائهم.

 

 

ويبدوا أن البعض أراد التحذير من استغلال اليمين المتطرف للحادثة حيث غرد أحدهم قائلا: "لا تستمعوا للأوباش، الذين سوف يحورون الحادث لمصالحهم السياسية"

 

أما سارة فقالت عبر حسابها على التويتر "لا تتركوا الحزن والخوف يتملككم، ولا تجعلوا الأحقاد تنتصر عليكم".

 

المزيد من أخبار ألمانيا

المزيد عن هذا الخبر

لاجئ أفغاني يقود شاحنة ويدهس حشدا في سوق في برلين ويقتل 12 شخصا

هجوم بشاحنة يقتل ويصيب نحو 50 من المتسوقين في برلين

القبض على المعتدي بركل فتاة من الخلف على درج المترو في برلين

بعد مخاوف من اتهام لاجئين مسلمين، التعرف على بلغاري ركل بوحشية فتاة في محطة القطار في برلين﻿

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

"اينوك" الإماراتية تقدم للعملاء فرصة الفوز بـ34 سيارة وجوائز بقيمة 19 مليون درهم

ترامب: خططي مازالت قائمة فيما يخص حظر دخول المسلمين

"تسوق ممتع وربح سعيد" تمنح المتسوقين جوائز بمليون درهم خلال مهرجان دبي للتسوق

1 يناير إجازة رأس السنة الميلادية في الإمارات

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

البحرين تلغي نظام الكفيل في أبريل

احتجاج مئات العمال في مجموعة بن لادن بسبب تأخير رواتبهم

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »