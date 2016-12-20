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ثقافة ومجتمع

1 يناير إجازة رأس السنة الميلادية في الإمارات

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2016
1 يناير إجازة رأس السنة الميلادية في الإمارات

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن إجازة رأس السنة الميلادية للوزارات والجهات الاتحادية يوم الأحد 1 يناير 2017، ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الوزارة  عطلة القطاع الخاص في ذات اليوم أي الأحد1 يناير على اعتباره عطلة القطاع الخاص أيضا بمناسبة رأس السنة الميلادية.

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