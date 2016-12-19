تغريم الفنانة الكبيرة فيروز بـ قرابة مليون دولار

صدر حكم قضائي بحق السيدة فيروز يقضي بإلزامها دفع مبلغ 800 ألف دولار أميركي إضافة الى الفوائد والمصاريف، أي ما يزيد مجموعه عن مليون دولار أميركي، وفقاً لما كشفت صحيفة "السفير" اليوم.

المحامية اللبنانية سندريللا مرهج، وكيلة المدعين الثلاثة في القضية، آثرت أن تتحفّظ على الموضوع، ورفضت الإفصاح عن الوقائع أو إعطاءنا تفاصيل القضية، مؤكدة أن الملف الآن أمام القضاء "الموضوع متعلّق بحكم صدر في أميركا، ولا أستطيع أن أجيب بأكثر من ذلك. وأريد أن أراجع الموضوع مع موكّليني". وفي اتّصال مع موقع تلفزيون"الجديد"، أبدت مرهج تفاجؤَها بوصول الخبر الى الإعلام "علماً أننا نعمل على هذه القضية منذ أكثر من عام بسرّيّة كي لا ينتشر!".

وأضافت "كلنا تفاجأنا بانتشار الخبر في الصحف، والسيدة فيروز أيقونة من أيقونات لبنان والعالم العربي ولا مصلحة لنا بالتعرّض لها".

وأوضحت مرهج أن الحكم صدر في العام 2009 في الولايات المتحدة "ونحن نقوم بصيغة تنفيذية لحكم أجنبي، لو لم يكن الحكم الأجنبي مبرماً لما أعطي صيغة تنفيذية في لبنان". وأكدت أن الحكم الذي صدر ليس غيابياً وأن الموضوع غير سري على السيدة فيروز "هي كانت تعلم بالحكم في أميركا، حيث جرت محاكمة، وكانت هي ممثلة بوكلاء، لكن موضوع الصيغة التنفيذية في لبنان قد يكون جديًّا". وعن التبليغ بالحكم عبر طرق استثنائية، والذي أشارت اليه "السفير"، لفتت المحامية مرهج لـ"الجديد" الى حصول إشكالية في تبليغ السيدة فيروز بالحكم الصادر، وقالت "في العادة عندما يتعذّر التبليغ أو يتبلّغ المدعى عليه في محل إقامته، يأخذ القضاء قراراً بتبليغه بالطرق الإستثنائية، أي عبر النشر في الصحف".

وتابعت "إجراءات المحاكم في لبنان ليست سرّيّة، لذلك يمكن أن يكون قد نُشر الحُكم فوصل الخبر الى الصحف، لكن حتى الآن لم يتم التبليغ بواسطة الصحف (قضائياً)"، مضيفة "لكن الآن بعد انتشار الخبر بالتأكيد ستصبح السيدة فيروز على علم بالحكم". وكانت "السفير" قد أشارت الى أن الحكم صادر بحقوق مدنية ومالية لثلاثة اشخاص هم لبنانيان وأميركي، وذلك بعد خلاف حول حفل فني ضخم أقامته السيدة فيروز في مقاطعة كونيتيكت الأميركية. وقالت إنه يجري حالياً إبلاغ السيدة فيروز بالقرار القضائي اللبناني الذي صدر مؤخراً بمنح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي الصادر بصفة مبرمة ونهائية من قبل محكمة مقاطعة كونيتيكت، لافتة الى أن "السيدة فيروز كانت قد قدمت في أميركا دفاعها ودفوعها في الملف القضائي المساق بحقها".