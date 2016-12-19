Arabian business
ثقافة ومجتمع

اقتحام سيارة لأحد محلات الصرافة بالشارقة يتسبب بوفاة شخص وإصابة آخر

أريبيان بزنس
الاثنين، 19 ديسمبر 2016
‫اخبار متعلقة‬‎
اقتحام سيارة لأحد محلات الصرافة بالشارقة يتسبب بوفاة شخص وإصابة آخر

توفي شخص وأصيب آخر بإصابات  بعد تعرضهم للدهس من قبل إحدى السيارات التي اقتحمت أحد محلات الصرافة  بالقرب من ميدان الحصن بالمنطقة الوسطى بالشارقة.

 

وكان بلاغ قد ورد إلى غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة في تمام الساعة 10.00 صباحاً يفيد بوقوع حادث بليغ بالمنطقة المذكورة مع وجود مصابين، حيث انتقلت إلى الموقع دوريات الأنجاد والإسعاف، وتبين أن الحادث وقع نتيجة قيام  قائد مركبة أثناء توقفها أمام إحدى محلات الصرافة الواقعة بالمنطقة بتشغيل مركبته بنية الرجوع بها إلى الخلف، إلا أنه أخطأ  أثناء قيامه بتحريك ناقل الحركة (الجير) لتندفع المركبة إلى الأمام، وتستقر داخل محل الصرافة المتواجد أمامه، وفقا لصحيفة البيان.

 

 

ونتج عنه وفاة الحارس المتواجد عند مدخل محل الصرافة وإصابة شخص آخر بإصابات متوسطة، وبينما تابعت دوريات المرور تخطيط الحادث فقد تم نقل المصاب بسيارات الإسعاف الوطني إلى المستشفى لإجراء اللازم.

 

 

وحث العقيد أحمد بن درويش مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى جميع السائقين وأفراد الجمهور بضرورة أخذ الحيطة والحذر والانتباه أثناء القيادة، والابتعاد عن كل ما يشغل السائق ويؤدي إلى تشتيت انتباهه وتركيزه، متمنيا السلامة للجميع.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

حريق في أبراج البندر بشارع الإتحاد الشارقة

وفاة طفل سقط من الطابق الرابع في الشارقة

شرطة الشارقة تقبض على عصابة توقع ضحاياها بعروض "البن الفاخر"

وفاة رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة وأختها ووالدتها في حريق منزلهم بالشارقة

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

"تسوق ممتع وربح سعيد" تمنح المتسوقين جوائز بمليون درهم خلال مهرجان دبي للتسوق

ماذا علق الألمان في مواقع التواصل على حادث الدهس في برلين؟

1 يناير إجازة رأس السنة الميلادية في الإمارات

تغريم الفنانة الكبيرة فيروز بـ قرابة مليون دولار

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

السعودية تعلن ميزانية 2017 غدا الخميس

فيديو: اشتباك عنيف بين مصارعين مصري وسعودي قبل نزالهما

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »