"صيف أبوظبي 2017" جوائز وأنشطة ترفيهية استنثائية

تنطلق فعاليات "موسم صيف أبوظبي 2017 " التي تنطلق في الفترة من 20 يوليو وحتى 20 أغسطس المقبلين والتي تمنح المقيمين والزوار تجربة استثنائية لاختبار أجواء صيفية عائلية متميزة.

حيث تتعاون هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة مع عدد من أبرز منظمي الفعاليات والشركاء في الدولة لإقامة مجموعة من الفعاليات والأنشطة عالمية المستوى في كافة أرجاء أبوظبي.

وقالت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وفق وكالة أنباء الإمارات، أن موسم صيف أبوظبي 2017 يتضمن مجموعة متكاملة من العروض الترفيهية لجميع أفراد العائلة في مختلف أنحاء أبوظبي والعين والظفرة وستقدم الفنادق ومراكز التسوق وغيرها من معالم الجذب السياحي عروضا ترويجية وجوائز خلال الفعاليات الاحتفالية التي تستمر لمدة شهر.

وخلال موسم صيف ابوظبي ستقدم الشخصيتان الكرتونيتان توم وجيري للمرة الأولى في منطقة الخليج / 10 / عروض عائلية حية حصريا في مدينتي أبوظبي والعين، كما ستشاركان في سلسلة من الفعاليات على مدار أسبوع كامل في أبوظبي مول حيث يمكن للأطفال لقاء الشخصيتين المشهورتين عن كثب أثناء ورش عمل ترفيهية والتفاعل معهما والتقاط الصور التذكارية.

وستشهد مراكز التسوق هذا الموسم سلسلة من العروض المصممة خصيصا لموسم صيف أبوظبي التي تقدمها شخصيات المسلسل التلفزيوني الشهير "افتح يا سمسم" من خلال الأغاني والرقصات المميزة.

كما تعود العروض الكوميدية الحية "ستاند أب كوميدي" مجددا هذا العام نظرا للشعبية الكبيرة التي حظيت بها خلال الدورات السابقة من "موسم صيف أبوظبي".

وسيشهد هذا الشهر كذلك تقديم عرض مسرحي من بوليوود وفق أسلوب مسارح "برودواي" ويحمل عنوان "بال بال ذا بيج فات إنديان ويدينج" في مدينة أبوظبي والظفرة.

واحتفاء بالذكرى السبعين لعيد الاستقلال الهندي سيقوم أحد نجوم بوليوود العالميين بإحياء حفل موسيقي في قاعة "دو" بأبوظبي في 18 أغسطس سيتم الإعلان عنه قريبا.

ويقدم "موسم صيف أبوظبي" باقة متكاملة من الأنشطة والعروض الترويجية ضمن مختلف الوجهات السياحية والفنادق على امتداد الإمارة والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني.

كما سيحظى زوار مراكز التسوق بفرصة المشاركة بالسحب الأسبوعي للفوز بسيارة فاخرة خلال "موسم صيف أبوظبي" بالإضافة إلى 50 من قسائم تجربة أبوظبي والتي توفر كل منها إقامة لمدة ليلتين في فندق من فئة الـ 5 نجوم خلال العرض.

وتعد "الاتحاد للطيران" ، شريك النقل الجوي الرسمي لموسم صيف أبوظبي وفندق "دوسيت ثاني" الشريك الفندقي الرسمي، وتتعاون الهيئة مع أبرز الشركات الرائدة في الدولة لتقديم عروض هذا الموسم، ومن ضمنها مجموعة "إم بي سي"، و"ياك" لتنظيم الفعاليات، و"ويزكرافت إنترناشيونال"، و"بداية للإعلام"، و"أوبيروي ميدل إيست إيفنتس".