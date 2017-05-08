أبوظبي تعلق على مشروع نقل جبال جليدية إلى الإمارات

أكد الدكتور محمد داود مستشار الموارد المائية بهيئة البيئة في أبوظبي أن ما تم تناقله خلال الأيام الماضية بشأن نقل كتل جليدية من القطب الجنوبي إلى ساحل إمارة الفجيرة بهدف تحسين المناخ وزيادة كميات الأمطار الهاطلة في المنطقة يحتاج إلى دراسة علمية قبل البت في إمكانية تحقيقه أم لا.

وأوضح الدكتور محمد، وفقا لصحيفة الإتحاد، أن الهيئة وصلها مقترح على شكل فيديو مسجل من المستشار المهندس عبدالله الشحي يفيد باقتراح نقل كتل جليدية من القطب الجنوبي إلى ساحل إمارة الفجيرة باعتبارها تشكل مصدراً مهماً للمياه العذبة وستحسن المناخ وتزيد كميات هطول الأمطار في المنطقة.

وأكد داود أن المقترح بحاجة إلى دراسة ومعرفة التفاصيل التي تتعلق بحجم الكتل التي سيتم نقلها وطريقة النقل البحري، وكيفية ضمان عدم ذوبان الكتل الجليدية أثناء النقل وطريقة حصاد هذه الكتل الجليدية حال وصولها والجدوى الاقتصادية والتكلفة مقارنة بالبدائل الأخرى المتاحة، مبيناً أن هذا المقترح كان تم اقتراحه في سبعينيات القرن الماضي لنقل كتل جليدية إلى المملكة العربية السعودية وثبت آنذاك أن هذا المقترح غير مجدٍ.