Arabian business
مجتمع

أبوظبي تعلق على مشروع نقل جبال جليدية إلى الإمارات

أريبيان بزنس
الاثنين، 8 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
أبوظبي تعلق على مشروع نقل جبال جليدية إلى الإمارات

أكد الدكتور محمد داود مستشار الموارد المائية بهيئة البيئة في أبوظبي أن ما تم تناقله خلال الأيام الماضية بشأن نقل كتل جليدية من القطب الجنوبي إلى ساحل إمارة الفجيرة بهدف تحسين المناخ وزيادة كميات الأمطار الهاطلة في المنطقة يحتاج إلى دراسة علمية قبل البت في إمكانية تحقيقه أم لا.

 

وأوضح الدكتور محمد، وفقا لصحيفة الإتحاد، أن الهيئة وصلها مقترح على شكل فيديو مسجل من المستشار المهندس عبدالله الشحي يفيد باقتراح نقل كتل جليدية من القطب الجنوبي إلى ساحل إمارة الفجيرة باعتبارها تشكل مصدراً مهماً للمياه العذبة وستحسن المناخ وتزيد كميات هطول الأمطار في المنطقة.

 

 

وأكد داود أن المقترح بحاجة إلى دراسة ومعرفة التفاصيل التي تتعلق بحجم الكتل التي سيتم نقلها وطريقة النقل البحري، وكيفية ضمان عدم ذوبان الكتل الجليدية أثناء النقل وطريقة حصاد هذه الكتل الجليدية حال وصولها والجدوى الاقتصادية والتكلفة مقارنة بالبدائل الأخرى المتاحة، مبيناً أن هذا المقترح كان تم اقتراحه في سبعينيات القرن الماضي لنقل كتل جليدية إلى المملكة العربية السعودية وثبت آنذاك أن هذا المقترح غير مجدٍ.

 

 

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

الكشف عن خطة لجلب جبال ثليجية قطبية إلى شواطئ الفجيرة

بالصور: شاهد روعة أنفاق الثلوج السحرية على أعلى قمة جبلية في اسكتلندا

حفيد مستكشف بريطاني شهير يقهر القطب الجنوبي بهيونداي سنتافي

شابان إماراتيان يشاركان بمشروع "تحدي الطاقة" في القطب الجنوبي"

تعليقات

المزيد في مجتمع

فندق جلوريا بدبي يُطلق أول غرفة فندقية وقفية في العالم

3 أيام من التخفيضات الكبرى في دبي بدءا من 18 مايو

فيديو: مشاجرة مرورية بالأردن تتسبب بمقتل خبير نفط و7 جرحى وتدمير مستشفى وحرق منازل

فيديو: قرش يهاجم ممثلة أثناء التصوير

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

توصية تطالب الخطوط السعودية بإعادة الوجبات الساخنة

سيمنس تفوز بعقد توريد محطات فرعية في قطر بقيمة 790 مليون يورو

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »