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فندق جلوريا بدبي يُطلق أول غرفة فندقية وقفية في العالم

أريبيان بزنس
الاثنين، 8 مايو 2017
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فندق جلوريا بدبي يُطلق أول غرفة فندقية وقفية في العالم

أعلنت مجموعة فنادق جلوريا مشاركتها في الرؤية العالمية للوقف التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، وتأتي فنادق جلوريا عن طريق إطلاق أول غرفة فندقية وقفية في العالم لصالح علاج المحتاجين في مدينة دبي.

 

حيث تعود نسبة من ريع الغرفة الوقفية لصالح دفع تكاليف العلاج لغير القادرين، ويتم التبرع بالريع للجمعيات الخيرية.

 

وتبعاً لذلك حصلت مجموعة فنادق جلوريا على علامة دبي للوقف من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، أحد مبادرات محمد بن راشد العالمية، تقديراً لمساهمتها المجتمعية كنموذج يحتذى به في القطاع الخاص.

 

وتبعاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، تتيح علامة دبي للوقف للمؤسسات الخاصة الحاصلة عليها، أفضلية في المشتريات والعقود في حكومة دبي.

 

 

وقال فريدي فريد المدير العام الإقليمي لفنادق جلوريا:  " فكرة الوقف المُبتكر فكرة مُميزة وجديدة وتخدم فعليًا احتياجات المجتمع، وتأتي متوافقة مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة –حفظه الله- بتسمية عام 2017 عاماً للخير، وتعزيزنا للرؤية العالمية للوقف التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي شاركنا بتخصيص أول غرفة فندقية وقفية في العالم".

 

 

وتأتي هذه الخدمة المجتمعية المستدامة تبعاً لمفهوم الوقف المبتكر بالتنسيق مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، وضمن وقف التعليم الطبي الذي أطلقه المركز بالتعاون مع الجامعة. حيث يتيح مفهوم الوقف المبتكر ابتكار أنواع مختلفة للوقف كأداة تنموية من خلال الخدمات والمنتجات وغيرها وعدم اقتصار ذلك على الأصول العقارية كما هو الحال في الوقف التقليدي.

 

 

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