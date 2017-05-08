3 أيام من التخفيضات الكبرى في دبي بدءا من 18 مايو

نظّم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"، "3 أيام من التخفيضات الكبرى" خلال الفترة ما بين 18 حتى 20 مايو 2017.

وتقدّم المحلات التجارية المشاركة في شتّى أنحاء إمارة دبي تخفيضات وخصومات تتراوح ما بين 30% إلى 90% على مجموعة واسعة من العلامات التجارية.

ووحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تعد "3 أيام من التخفيضات الكبرى" من المبادرات التي تندرج تحت التقويم السنوي لقطاع التجزئة الذي تم إطلاقه نهاية العام الماضي، ليعزّز من مكانة دبي العالمية كوجهة تسوّق مفضّلة" للزوّار، ويرقى إلى تطلّعات المستهلكين لما يقدمه من بضائع متنوعة بأسعار منافسة، ويعزّز من تجربة التسوّق، إلى جانب إنعاش قطاع التجزئة في دبي.

وتشارك العديد من العلامات التجارية في "3 أيام من التخفيضات الكبرى" ومن بينها: جيس، جي 2000، بوسيني، كاربيسا، ستيف مادن، كورت جيجر، كازار، شو مارت، إيكو، روبرتو كافالي، جيوردانو، غاليري لافاييت، أوكيدي، ديسيغوال، ألدو، تشارلز آند كيث، كول إيت سبرينغ، ناين ويست، ريفولي، لاسنزا، ثينك كيتشن، الجابر للبصريات، بورش ديزاين، بول & شارك، وغيرها المئات من العلامات الأخرى.

وقال سعيد محمد معصم الفلاسي، مدير تنفيذي إدارة التجزئة والشراكات الإستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "يأتي إطلاق هذه المبادرة ضمن خطتنا الاستراتيجية الهادفة إلى الارتقاء بقطاع التجزئة من خلال تقديم عروض ترويجية أو فعاليات ومعارض في مواسم وفترات محدّدة تستهدف شريحة واسعة من المتسوقين وكذلك زوّار دبي، وهو ما يساهم في تنشيط الأسواق وزيادة المبيعات، إلى جانب تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للتسوّق، وكذلك ترسيخ مكانتها باعتبارها ثاني مدينة بعد لندن في استقطاب العلامات التجارية العالمية. ولقد حرصنا على أن نتعاون مع أبرز مجموعات التجزئة للمشاركة في هذه العروض الترويجية والتخفيضات لمنح المتسوّقين فرصة لاختبار تجربة تسوّق مميزة".

وأشار الفلاسي إلى أن اختيار هذا التوقيت لتنظيم 3 أيام من التخفيضات الكبرى جاء ليتيح المجال أمام التجار وكذلك المستهلكين لتحقيق استفادة مشتركة في الفترة التي تقع ما بين فصلي الربيع والصيف بما يمكن التجار من تقديم تخفيضات على مجموعة واسعة من البضائع والمنتجات لعلامات تجارية مختلفة، وكذلك تمكن المتسوقين من شراء ما يلزمهم بأسعار مميزة. كما أنه بامكان الزوار التمتّع بالحصول على منتجات فاخرة تحمل أسماء علامات تجارية مرموقة بأسعار منافسة للغاية.

ومن الجدير بالذكر أنّ تحليلاً حديثاً صادر عن غرفة تجارة وصناعة دبي توقع أن تصل قيمة تجارة التجزئة في الدولة إلى 200 مليار درهم خلال عام 2017، وبمتوسط نمو يبلغ 5% سنوياً، مع توقّعات باستمرار ارتفاع الانفاق الاستهلاكي على شرائح متنوعة على المدى المتوسط، ليستقر عند حدود 4% سنوياً، مما سيؤدي إلى وصول إنفاق المستهلكين إلى أكثر من 750 مليار درهم خلال عام 2017.

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