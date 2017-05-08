فيديو: مشاجرة مرورية بالأردن تتسبب بمقتل خبير نفط و7 جرحى وتدمير مستشفى وحرق منازل

انتهى خلاف على موقع اصطفاف سيارة بفوضى عارمة في مدينة الصريح شمال الأردن وبمشاجرة قبلية واسعة النطاق وبقتيل شاب وسبعة جرحى ثلاثة منهم في حال الخطر وبحرق عدة منازل واستدعاء قوات إضافية من الدرك لحماية البلدة.

ونقلت صحيفة "رأي اليوم" الإلكترونية عن مصدر مطلع إن أسباب المشكلة الأمنية المعقدة التي حصلت في مدينة الصريح بدأت بحوار ساخن بين شابين على تزاحم بين سيارتين وسرعان ما تطور الأمر إلى مشاجرة جماعية ثم تبادل لإطلاق النار ووقع جرحى قبل مقتل شاب هو خبير نفط ويحمل شهادة دكتوراه في الهندسة داخل المستشفى الحكومي.

وأكدت الصحيفة أن الدكتور قتيبة الشياب لقي حتفه برصاص قاتل خلال تفقده مرضى أقارب له على هامش المشاجرة داخل المستشفى مما أدى لحرق عدة بيوت في المدينة التي لطالما تميزت بهدوئها.