فيديو: قرش يهاجم ممثلة أثناء التصوير

هاجمت سمكة قرش ممثلة أثناء تصويرها لقطات تحت الماء في ولاية فلوريدا الأمريكية.
وذكرت صحيفة ديلي ميرور أن سمكة القرش المفترسة تمكنت من عض الممثلة الأمريكية مولي كافالي (33 عاماً) من قدمها على الرغم من وجودها داخل قفص حماية حديدي، وتمكنت مولي من النجاة بعد أن انتشلها مرافقون أثناء عملية التصوير.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه تم إسعاف مولي وخياطة جرحها بـ20 قطبة جراحية. وقامت مولي كافالي فيما بعد بتقديم الشكر لمتابعيها على صفحتها على موقع إنستغرام ووعدتهم بأنها ستتعافي في القريب العاجل.
يشار إلى أن الحادث حصل لمولي أثناء مشاركتها في تصوير مقطع دعائي ، وكان من المفترض أن يحمي القفص الحديدي الممثلة من هجمات القرش، إلا أن المسافة بين قضبان القفص لم تكن ضيقة بما فيه الكفاية لمنع القرش من إدخال فكه الطويل داخل القفص والتمكن من مولي.المزيد من أخبار الولايات الأميريكية
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