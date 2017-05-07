الإمارات: التحذير استغلال شعبية أغنية متصوع لارتكاب ممارسات مشينة

دعا المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أولياء الأمور إلى ممارسة دورهم التربوي وتوجيه أبنائهم إلى النأي عن ممارسة الأفعال التي تجافى المبادئ الأخلاقية والتي ينكرها المجتمع الإماراتي ويستهجنها، مشيراً إلى أن هذه الأفعال يعاقب عليها القانون بحسب ما نشرته صحيفة البيان.

وقال في بيان أصدره: انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت مقاطع فيديو لفئة من أبناء الدولة بنين وبنات يؤدون فيها رقصات في المدارس والجامعات والأماكن العامة بأسلوب حركي خارج عن المألوف وينال من الموروث الأخلاقي والاجتماعي والثقافي المتأصل في المجتمع الإماراتي بطبيعته المحافظة على التقاليد والقيم الرفيعة التي نشأ وتربى عليها، وبلغت هذه الظاهرة من الخطورة حد المساس بالآداب العامة بما يستأهل تقديم مرتكبيها للمحاكمة الجزائية لمعاقبتهم قانوناً.

يذكر أن بعض الشبان والشابات نشروا صورا صبيانية في عدة دول خليجية تحت وسم متصوع، علما أن معنى كلمة متصوع وهي كلمة خليجية، هي شدة الشوق لشيء، ووردت في شهر مارس عنوان لاغنية للمطرب الإماراتي عيضة المنهالي وهي من كلمات سعيد بن مصلح الاحبابي، وحققت انتشارا ونجاحا كبيرين عقب نشرها على يوتيوب.