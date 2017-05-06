صورة الطفل الغريق السوري "إيلان" على عملة أوروبية

في لفتة إنسانية، وبمناسبة الذكرى الـ 100 لاستقلالها، طبعت فنلندا على عملتها الوطنية صورة لجندي تركي احتضن الطفل السوري إيلان، الذي قضى في عام 2015 غرقا قبالة السواحل التركية في بحر إيجه، خلال محاولة عائلته الوصول إلى أوروبا.
ونقلا عن صحيفة البيان، فإن صورة الطفل إيلان والجندي التركي طبعت على العملة، في رسالة أرادت منها الحكومة لفت الانتباه إلى ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الطفل السوري مات غرقا في منطقة بودروم التركية، يوم 2 سبتمبر 2015، خلال رحلة الهجرة مع أهله إلى أوروبا، وغرق أيضا خلال المأساة أخوه وأمه.المزيد من أخبار فنلندا
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
داوود الشريان: الحريري يستطيع دفع مستحقات عمالة سعودي أوجيه | إنشاءات | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
الرياض: قرار قصر العمل في المولات على السعوديين والسعوديات يوفر 35 ألف فرصة عمل | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية تمنح تراخيص مكاتب استقدام جديدة متخصصة للعمالة المنزلية | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً
وزارة الإسكان السعودية توضح أسباب رفضها بعض الحالات من الدعم السكني | عقارات | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
وزارة العمل السعودية تمنح تراخيص مكاتب استقدام جديدة متخصصة للعمالة المنزلية | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس