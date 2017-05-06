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مجتمع

صورة الطفل الغريق السوري "إيلان" على عملة أوروبية

أريبيان بزنس
السبت، 6 مايو 2017
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صورة الطفل الغريق السوري "إيلان" على عملة أوروبية

في لفتة إنسانية، وبمناسبة الذكرى الـ 100 لاستقلالها، طبعت فنلندا على عملتها الوطنية صورة لجندي تركي احتضن الطفل السوري إيلان، الذي قضى في عام 2015 غرقا قبالة السواحل التركية في بحر إيجه، خلال محاولة عائلته الوصول إلى أوروبا.

 

ونقلا عن صحيفة البيان، فإن صورة الطفل إيلان والجندي التركي طبعت على العملة، في رسالة أرادت منها الحكومة لفت الانتباه إلى ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان.

 

وتجدر الإشارة إلى أنّ الطفل السوري مات غرقا في منطقة بودروم التركية، يوم 2 سبتمبر 2015، خلال رحلة الهجرة مع أهله إلى أوروبا، وغرق أيضا خلال المأساة أخوه وأمه.

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