الموت يغيب الفنانة السورية نجاح حفيظ

رحلت، ظهر السبت، الفنانة السورية القديرة نجاح حفيظ عن عمر ناهز الـ 84 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة قدمت خلالها عشرات الأعمال التلفزيونية والإذاعية والسينمائية.

وذكرت نقابة الفنانين السوريين أن الفنانة حفيظ توفيت بعد ظهر السبت في مشفى ابن النفيس بدمشق بعد صراع مع المرض، وفق سكاي نيوز عربية.

وسيتم تشييع جثمان الفنانة الراحلة بعد صلاة ظهر الغد من جامع الإيمان بمنطقة المزرعة إلى مثواها الأخير.

وكانت بداية حياة حفيظ الفنية في ستينيات القرن الماضي، حيث شاركت بعدد من الأعمال منها "اللص الظريف، خياط السيدات"، بينما شهدت فترة السبعينيات تألقها الفني من خلال تجسيدها لشخصية (فطوم حيص بيص) في عدة مسلسلات منها (صح النوم) عام 1974، وتوالت أعمالها بعد ذلك، ومن أبرزها "الخبز الحرام، ليل ورجال، عش المجانين".