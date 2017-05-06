الموت يغيب الفنانة السورية نجاح حفيظ

رحلت، ظهر السبت، الفنانة السورية القديرة نجاح حفيظ عن عمر ناهز الـ 84 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة قدمت خلالها عشرات الأعمال التلفزيونية والإذاعية والسينمائية.
وذكرت نقابة الفنانين السوريين أن الفنانة حفيظ توفيت بعد ظهر السبت في مشفى ابن النفيس بدمشق بعد صراع مع المرض، وفق سكاي نيوز عربية.
وسيتم تشييع جثمان الفنانة الراحلة بعد صلاة ظهر الغد من جامع الإيمان بمنطقة المزرعة إلى مثواها الأخير.
وكانت بداية حياة حفيظ الفنية في ستينيات القرن الماضي، حيث شاركت بعدد من الأعمال منها "اللص الظريف، خياط السيدات"، بينما شهدت فترة السبعينيات تألقها الفني من خلال تجسيدها لشخصية (فطوم حيص بيص) في عدة مسلسلات منها (صح النوم) عام 1974، وتوالت أعمالها بعد ذلك، ومن أبرزها "الخبز الحرام، ليل ورجال، عش المجانين".المزيد من أخبار سورية
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
داوود الشريان: الحريري يستطيع دفع مستحقات عمالة سعودي أوجيه | إنشاءات | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
الرياض: قرار قصر العمل في المولات على السعوديين والسعوديات يوفر 35 ألف فرصة عمل | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية تمنح تراخيص مكاتب استقدام جديدة متخصصة للعمالة المنزلية | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً
وزارة الإسكان السعودية توضح أسباب رفضها بعض الحالات من الدعم السكني | عقارات | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
وزارة العمل السعودية تمنح تراخيص مكاتب استقدام جديدة متخصصة للعمالة المنزلية | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس