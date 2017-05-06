السعودية "إيفانكا العنزي".. حديث وسائل الإعلام الأمريكية

تناقلت أمس وسائل إعلام أمريكية عدة، من بينها الواشنطن بوست الشهيرة، خبر تسمية مولودة سعودية باسم ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إيفانكا".

وأكدت وسائل الإعلام أن اهتمام مواطن سعودي بتسمية ابنته باسم ابنة الرئيس الأمريكي، وفق صحيفة سبق، كان بسبب تحدٍّ لوالد الطفلة سالم العنزي مع أصدقائه لتسميتها بهذا الاسم الغريب، وانتهى بفوزه بالرهان، وموافقة الأحوال المدنية على ذلك.

ونقلت “عرب نيوز” عن سالم العنزي والد الطفلة قوله، إنه “أصرّ على الاسم بعد أن أخطره بعض الزملاء أنه لن يُسمح له بتسجيل الاسم” وبعد أن وضعت زوجته مولودتها اختار العنزي الاسم، وقام بتسجيله في شهادة تبليغ الولادة، ومن ثم قدّمه للأحوال المدنية في الرياض بغرض الموافقة.

وقال إنه أطلق على ابنته اسم “إيفانكا” على اسم ابنة الرئيس الامريكي “لأنه لا يوجد ما يمنع دينياً ولا أخلاقياً من ذلك، سواء في الثقافة العربية أو السعودية”، على حد قوله. وأضاف أن اسم طفلته غير المعتاد في المجتمع المحلي، دفع أصدقاؤه لتقديم الهدايا وإقامة “ولائم” إلى عائلته.

وذكر الصحفي مطيران النمس، وهو صديق “أبو ايفانكا”، أن ما دفع العنزي لاختيار هذا الاسم، هو أن أصدقاءه تحدوه في أن يطلق على ابنته اسم إيفانكا، مشيراً إلى أنه “حسب العرف والثقافة المحلية؛ فإنه لا يمكن التراجع عن قبول التحدي”.

وأوضحت واشنطن بوست في تفاصيل الخبر أن إيفانكا سالم العنزي جاءت متوافقة مع اختيار الرئيس الأمريكي ترامب السعودية لتكون أول دولة خارجية ينوي زيارتها الفترة القادمة؛ وهو ما يعني العلاقة الجيدة مع الحكومة السعودية في الفترة الحالية، التي رأتها الصحيفة أحد الأسباب أيضًا في تسمية المولودة بهذا الاسم.

ونشرت الصحيفة صورة من تبليغ الولادة مسجلاً به الاسم الجديد بالمجتمع السعودي. وجاء في الوثيقة أن "إيفانكا سالم عامر سالم العياشي العنزي" وُلدت في مدينة عرعر شمال السعودية في أواخر الشهر الماضي.