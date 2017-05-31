القبض على وافد قتل سعودياً وأخفاه بحاوية بناء

تمكنت السلطات السعودية من القبض على وافد متهم في قتل مواطن ودفنه في حاوية لمخالفات البناء قريبة من المكان الذي يقيم فيه بالمدينة المنورة.

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن الجهات الأمنية كانت قد تبلغت قبل أيام من قبل أحد المواطنين عن تغيب والده، وأسفرت عمليات البحث عن العثور على المفقود مفارقاً للحياة داخل حاوية لمخلفات البناء وبه عدد من الطعنات وإصابة بليغة في الرأس، ليباشر فريق بحثي من قبل إدارة التحريات والبحث الجنائي الكشف عن الحادثة.

وانتهت عمليات التحري وجمع المعلومات ونتائج الأدلة الجنائية إلى الاشتباه بوافد من جنسية آسيوية كان قد عمل لدى الضحية بمنزله، إذ أقر بعد مواجهته بالأدلة والقرائن بقتله للضحية.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني أن الجاني اعترف بقيامه بقتل المواطن، ووضعه في حاوية البناء ودفنه بها وغسل وتنظيف مكان الجريمة، موضحاً أنه جرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية وإحالته للدائرة المختصة بهيئة التحقيق والادعاء العام.

ولم يذكر المتحدث أو الصحيفة الأسباب التي دفعت الوافد إلى القيام بجريمته بحق المواطن.